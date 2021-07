Monte Verde, localizada no distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do Estado nesta sexta-feira (30). Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram -4,5°C, a mais baixa registrada na cidade desde dezembro de 2004. O recorde anterior era de - 3,5°C, ocorrido em agosto de 2011.

Em Maria da Fé, no Sul do Estado, os termômetros também ficaram abaixo de 0°C. Por lá, a estação registrou -3,5°C. A cidade é responsável pelo recorde de menor temperatura do ano em Minas, com -5°C, ocorrido em 20 de julho.

Outro município mineiro com temperatura negativa foi Patrocínio, no Triângulo, que registrou -0,2°C. Ainda segundo o Inmet, houve registro de geada nesses locais, assim como em outras cidades de diferentes regiões do Estado, como Barbacena, que registrou 4,6°C, e São João Del Rei, com 5,1°C, ambas no Campo das Vertentes.

Além desses municípios citados, diversos outros tiveram mínimas abaixo de 10°C. Veja todos eles na lista abaixo, em ordem do mais frio:

Passos (Sul): 0,4°C

Conceição das Alagoas (Triângulo): 0,9°C

Florestal (Grande BH): 1,3°C

Uberaba (Triângulo): 2,1°C

Varginha (Sul): 2,2°C

Oliveira (Centro-Oeste): 2,9°C

Divinópolis (Centro-Oeste): 3,8°C

Machado (Sul): 3,8°C

Passa Quatro (Sul): 4,5°C

Ouro Branco (Central): 5,1°C

Formiga (Centro-Oeste): 5,3°C

Patos de Minas (Alto Paranaíba): 5,3°C

Juiz de Fora (Zona da Mata): 5,6°C

Dores do Indaiá (Centro-Oeste): 5,9°C

Viçosa (Zona da Mata): 6,0°C

Coronel Pacheco (Zona da Mata): 6,5°C

Uberlandia (Triângulo): 7,3°C

Pirapora (Norte): 9,0°C

Três Marias (Central): 9,3°C

Unaí (Noroeste): 9,5°C

Diamantina (Central): 9,6°C

Belo Horizonte

Nesta sexta a capital marcou a menor temperatura do ano, com 6,3°C registrados na Estação Cercadinho. Segundo a Defesa Civil municipal, a sensação térmica chegou a -8°C. Anteriormente, o dia mais frio havia sido registrado em 20 de julho, com 7,6°C. Para o decorrer desta sexta, a previsão indica máxima de 20°C, com poucas nuvens.

Frio segue no fim de semana

A onda de frio que chegou a Minas na quinta (29) segue pelo fim de semana. Segundo informou a Defesa Civil do Estado, há previsão para temperaturas negativas em mais de 160 cidades, com geadas de média e forte intensidade.

Veja a lista de municípios que podem ser afetados com temperaturas mínimas negativas, com geada:

Aguanil Aiuruoca Alagoa Albertina Alfenas Alterosa Andradas Andrelândia Antônio Carlos Arantina Areado Baependi Bandeira do Sul Barbacena Barroso Belmiro Braga Bias Fortes Boa Esperança Bocaina de Minas Bom Jardim de Minas Bom Repouso Bom Sucesso Borda da Mata Botelhos Brazópolis Bueno Brandão Cabo Verde Cachoeira de Minas Caldas Camanducaia Cambuí Cambuquira Campanha Campestre Campo Belo Campo do Meio Campos Gerais Cana Verde Carandaí Careaçu Carmo da Cachoeira Carmo de Minas Carrancas Carvalhópolis Carvalhos Caxambu Conceição da Barra de Minas Madre de Deus de Minas Maria da Fé Conceição das Pedras Conceição do Rio Verde Conceição dos Ouros Congonhal Consolação Coqueiral Cordislândia Coronel Xavier Chaves Córrego do Bom Jesus Cristina Cruzília Delfim Moreira Divisa Nova Dom Viçoso Dores de Campos Elói Mendes Espírito Santo do Dourado Estiva Ewbank da Câmara Extrema Fama Gonçalves Guaxupé Heliodora Ibertioga Ibitiúra de Minas Ibituruna Ijaci Inconfidentes Ingaí Ipuiúna Itajubá Itamonte Itanhandu Itapeva Itumirim Itutinga Jacutinga Jesuânia Juiz de Fora Juruaia Lagoa Dourada Lambari Lavras Liberdade Lima Duarte Luminárias Machado Marmelópolis Minduri Monsenhor Paulo Monte Belo Monte Sião Munhoz Muzambinho Natércia Nazareno Nepomuceno Olaria Olímpio Noronha Ouro Fino Paraguaçu Paraisópolis Passa Quatro Passa Vinte Pedralva Pedro Teixeira Perdões Piedade do Rio Grande Piranguçu Piranguinho Poço Fundo Poços de Caldas Pouso Alegre Pouso Alto Prados Resende Costa Ressaquinha Ribeirão Vermelho Rio Preto Ritápolis Santa Bárbara do Monte Verde Santa Cruz de Minas Santa Rita de Caldas Santa Rita do Ibitipoca Santa Rita do Jacutinga Santa Rita do Sapucaí Santana da Vargem Santana do Garambéu Santo Antônio do Amparo Santos Dumont São Bento Abade São Gonçalo do Sapucaí São João da Mata São João del Rei São José do Alegre São Lourenço São Sebastião da Bela Vista São Sebastião do Rio Verde São Tiago São Tomé das Letras São Vicente de Minas Sapucaí-Mirim Senador Amaral Senador José Bento Seritinga Serrania Serranos Silvianópolis Soledade de Minas Tiradentes Tocos do Moji Toledo Três Corações Três Pontas Turvolândia Varginha Virgínia Wenceslau Braz

Confira aqui a lista completa com cidades que serão atingidas pelo frio em Minas.

Leia mais:

Tá frio? Veja cinco filmes em que temperaturas baixas são sinônimos de amor e medo

Termômetros marcam 6,3°C e BH registra dia mais frio do ano; veja previsão

Frio impacta na feira: geada em Minas destrói culturas de hortaliças e frutas que abastecem o país