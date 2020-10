Você pode até achar que o assunto não lhe diz respeito, mas se é usuário de redes sociais ou faz compras online, é bom se inteirar bem do assunto. A discussão sobre mecanismos que permitam a qualquer cidadão ter controle sobre como suas informações são utilizadas por organizações, empresas e pelo governo é fundamental para garantir clareza sobre a coleta e utilização do seu rastro digital para as mais diversas finalidades, desde campanhas de vendas à formulação de estratégias eleitorais.

O tema é uma das pautas da quarta edição do Congresso Internacional de Direito do Vetor Norte de BH, que começa nesta terça-feira (20) e terá como um dos palestrantes o professor David Carroll, da New School Parsons, de Nova York. Carrol é ninguém menos do que um dos responsáveis por trazer à tona as “brechas” do Facebook que permitem o uso indevido dos dados de usuários.

A Cambrigde Analytica coletou dados pessoais de mais de 87 milhões de usuários da rede criada por Marck Zuckerberg e usou-os para traçar a campanha de Donald Trump em 2016. O professor processou a empresa britânica por ter tido acesso a seus dados. O processo abriu a discussão sobre o assunto e acabou levando à condenação da empresa do Reino Unido. David Carroll irá palestrar no painel "Direito, Estado e Tecnologia", di 22 (quinta-feira), às 11h.

Com organização das faculdades Kennedy e Promove, o encontro será em formato digital, devido aos protocolos sanitários de prevenção do Covid-19. Em três dias de evento serão apresentados diferentes painéis que inserem o Direito em várias outras discussões atuais, como o racismo.

O Congresso terá abertura nesta terça, às 21h, com a palestra "Direito Internacional Antirracista", com a professora e advogada Mayra Thais Andrade Ribeiro, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MG.

O congresso ainda contará com as palestras de especialistas em direito como Edilene Lobo, da Universidade de Itaúna, Carlos Rátis, da UFBA, Chiara de Teffé, Júlio César de Sá Rocha, da UFBA, dentre outros, que irão abordar diferentes temas envolvendo Direito Civil e Direito Penal.

As inscrições podem ser feitas pelo Sympla, nas opções: Inscrição Ouvinte, que gratuita (sem certificado), Solidária, por R$ 5 (com certificado), e Apresentação de Resumo Expandido, por R$ 30.

Serviço:

Congresso Internacional de Direito do Vetor Norte de BH

Data: 20 a 22 de outubro de 2020

Inscrição: Sympla LINK PARA INSCRIÇÃO