Há poucos dias do início oficial do Carnaval 2020, quando são esperados mais de 5 milhões de foliões pelas ruas de Belo Horizonte, as escolas de samba já se preparam para o tradicional desfile que acontecerá na avenida Afonso Pena, no dia 25 de fevereiro. Ao todo oito escolas de samba se apresentarão pela via: Unidos dos Guaranys, Raio de Sol, Bem Te Vi, Imperavi de Ouros, Acadêmicos de Venda Nova, Canto da Alvorada, Cidade Jardim e Estrela do Vale.

Neste ano, a Belotur, juntamente com a Prefeitura de Belo Horizonte, concedeu uma verba total de R$ 1,6 milhão para as escolas prepararem seus adereços e para cobrir demais gastos com apresentações, com cada uma recebendo cerca de R$ 200 mil, um aumento de 100% se comparado a 2019, onde cada escola recebeu cerca de R$100 mil para se prepararem para o desfile.

Formato e premiação

As escolas que desfilarão no Carnaval deste ano, em BH, serão distribuídas em dois grupos. O chamado grupo especial será formado, por no máximo, oito escolas de samba que participaram do Desfile Oficial em 2019, sendo elas seis agremiações do grupo especial, e outras duas que subiram do grupo de acesso do Carnaval do ano anterior e que estejam devidamente regularizadas na Belotur.

O segundo grupo será o de apresentação, que será formado por, no máximo, duas escolas de samba que estiverem se inscrevendo pela primeira vez ou que não tenham desfilado no Carnaval de BH em 2019. Essas escolas terão no mínimo 40 minutos e no máximo 55 minutos para atravessarem a avenida, sendo sujeita a penalizações caso não cumpram o tempo estipulado.

A premiação para as escolas de samba do grupo especial que forem vencedoras do Carnaval de Belo Horizonte será distribuída entre primeiro, segundo e terceiro lugares, sendo:

Primeiro lugar: Troféu e R$ 80 mil;

Segundo Lugar: Troféu e R$ 40 mil;

Terceiro Lugar: Troféu e R$ 20 mil;

Já as escolas de samba do grupo de apresentação, segundo a Belotur, receberão uma placa pela participação no concurso, sem direito a premiação. A entrega dos prêmios ocorrerá no evento de apuração dos resultados, que ainda não tem data definitiva para ocorrer.

Conheça as agremiações

Como no Carnaval de 2019, serão oito escolas de samba que desfilaram pela avenida Afonso Pena, no Centro de BH. Dentre elas, estão:

- Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Venda Nova

Campeã do Carnaval de 2019, a mais tradicional escola de samba de Belo Horizonte vem com enredo "O poder de acreditar e realizar. As provocações de Fabiano Lopes Ferreira". Segundo o presidente da agremiação, Francisco Gonçalves, a escola irá desfilar com 800 integrantes, quatro carros alegóricos, trazendo muitas novidades para o Carnaval da cidade. "A nossa expectativa é muito boa para este ano, investimos cerca de R$ 300 mil para fazer uma festa bem bacana para a população".

Ainda segundo Francisco, a escola vem com uma agenda de 30 ensaios de bateria desde o mês de novembro, todas as quartas, sextas e domingos, sendo que domingo (16) foi o dia do ensaio geral da escola.

Confira o enredo:



- G.R.E.S Raio de Sol

Recém promovida à elite do Carnaval de BH em 2020, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Raio de Sol vem com o enredo "Toninho Gerais". Segundo a diretora da agremiação, Ciça Ângelo, de 25 anos, a preparação da escola para o desfile deste ano está a todo vapor. "Está uma loucura, mas uma loucura deliciosa para aqueles que fazem com amor. Todo dia é uma nova descoberta e um novo desafio, nervos a flor da pele. Estamos construindo fantasias e a equipe cresce a cada momento", afirmou.

Ainda segundo Ciça, a expectativa está a melhor possível. "Estamos com um tema de peso. Vamos mostrar que o samba também pode ser de Minas, e que a Raio de Sol veio para falar com as grandes". A agremiação, que disputou o grupo de acesso no Carnaval do ano passado, conseguiu subir para a divisão especial em primeiro lugar com 152,7 pontos, em uma disputa com a Unidos dos Guaranys, que ficou com a segunda vaga com 151,8 pontos.

De acordo com a diretora, a escola vai desfilar em oito alas e com cerca de 30 pessoas. "Alguns destaques de chão, várias surpresas, com poucos passistas. Teremos uma bateria enxuta, mas muito eficiente". Ciça também conta que a escola já vinha se preparando há muito tempo. "Desde o mês de agosto do ano passado já estávamos pensando no tema, elaborando samba e os primeiros detalhes".

Confira o enredo:

- G.R.E.S Cidade Jardim

Terceira colocada no desfile do Carnaval de 2019, a escola de samba Cidade Jardim vem com o enredo "homenageando os 300 anos de Minas Gerais, contando a história que não foi contada". Segundo o presidente da agremiação, Alexandre Silva, de 50 anos, o trabalho está intenso nesta reta final e ainda há muito o que fazer. "Trabalhamos em busca do título, e a disputa todo ano fica cada vez mais acirrada."

A escola irá desfilar pela avenida Afonso Pena à meia-noite de terça-feira (25) levando muita alegria para a população belo-horizontina. Segundo Alexandre, a expectativa é grande, porque o investimento também é. "Estamos gastando muito ainda, acredito que irá passar dos R$ 300 mil. Serão 500 componentes espalhados pela avenida e muitos ainda ficaram de fora por falta de mais recursos".

Confira o enredo:

*Sob supervisão de Mateus Rabelo