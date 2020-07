Em meio à pandemia do novo coronavírus, com mais de 53 mil casos registrados em Minas, o pequeno município de Paula Cândido, na Zona da Mata mineira, comemora um fato raro no Estado. A cidade, com pouco mais de 9 mil habitantes, não tem e nem teve nenhum morador diagnosticado com Covid-19.



Dos 853 municípios mineiros, 717 registraram pelo menos um caso da doença, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), dessa sexta-feira (3). Ou seja, cerca de 84% das cidades de Minas já tiveram moradores infectados. Paula Cândido e outras 135 localidades se encaixam no seleto grupo sem confirmação do novo coronavírus.

Município de Paula Cândido, na Zona da Mata mineira

A revisora de texto, Rosany Portugal, de 42 anos, é moradora de Paula Cândido. Ela explica que carros de som da Prefeitura informam à comunidade sobre os cuidados em relação à Covid-19. Além disso, o controle de entrada e saída do município é feito com barreiras sanitárias. Quem se encontra em outra cidade e deseja entrar em Paula Cândido deve preencher um formulário e aguardar o retorno da Secretaria Municipal de Saúde.



"Neste questionário a pessoa responde onde vai ficar, se tem algum sintoma. Se for de alguma cidade com infecção registrada, ela é orientada a ficar isolada por alguns dias", explicou Rosany.



Santana do Riacho, cidade na Região Central de Minas onde fica parte da Serra do Cipó, também não tem nenhum registro de Covid-19. O município teve a terceira fase de reabertura de hospedagens, comércios e serviços suspensa no dia 24 de junho.



A prefeitura informou que a reabertura dos estabelecimentos têm sido feita de acordo com "fatores epidemiológicos, situação dos leitos na macrorregião Central e fatores locais e regionais". No dia 12 de junho, na véspera do feriado prolongado de Corpus Christi, dezenas de moradores de Santana do Riacho realizaram um protesto pedindo para que os turistas não ocupassem a cidade.



Controle



De acordo com Flavio Fonseca, virologista e integrante do centro de pesquisa em vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), não importa se é um território grande ou pequeno para evitar a propagação do coronavírus. O pesquisador destaca que, na ausência de uma vacina, dois fatores são importantes no controle de uma epidemia: o isolamento e a testagem em massa da população.



"O distanciamento social é essencial para coibir a transmissão e a disseminação do coronavírus. Esta é a intervenção mais eficaz em pequenas ou grandes cidades. A segunda forma de controle é a testagem para que o Estado possa saber se o distanciamento social esteja, de fato, funcionando. É testar a população para saber quantos infectados existem. Em um estado grande (como Minas Gerais) as coisas ficam mais complexas e é por isso que você descentraliza as ações. E não fizemos nada disso", explicou Fonseca.

Saiba quais são as cidades de Minas que não tiveram casos de coronavírus:

Água Boa

Airuoca

Alagoa

Albertina

Angelândia

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Araponga

Areado

Bambuí

Bandeira do Sul

Berizal

Bertópolis

Bom Jesus da Penha

Botumirim

Camacho

Campo Azul

Canaã

Cantagalo

Caputira

Carrancas

Carvalhos

Casa Grande

Catuti

Cedro do Abaeté

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Coluna

Conceição da Aparecida

Conceição de Ipanema

Conceição do Pará

Conquista

Consolação

Cordislândia

Coronel Murta

Cristália

Cristiano Otoni

Divinolândia de Minas

Dom Viçoso

Dona Euzébia

Dores do Turvo

Estrela do Indaiá

Fama

Felício dos Santos

Felisburgo

Fortuna de Minas

Franciscópolis

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Funilândia

Gameleiras

Gonçalves

Grupiara

Guidoval

Gurinhatã

Ibertioga

Ibitiúra de Minas

Indaiabira

Itacambira

Itambé do Mato Dentro

Itutinga

Jacuí

Japonvar

Jequeri

José Raydan

Juvenília

Lagoa dos Patos

Lagoa Grande

Leme do Prado

Liberdade

Maravilhas

Marilac

Marmelópolis

Matutina

Minduri

Miravânia

Monjolos

Monte Belo

Morada Nova de Minas

Natalândia

Olhos-D'água

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Pai Pedro

Palmópolis

Passabém

Patis

Paula Cândido

Paulistas

Pavão

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedras de Maria da Cruz

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Piau

Ponto Chique

Presidente Bernardes

Prudente de Morais

Queluzito

Ressaquinha

Ribeirão Vermelho

Rio Doce

Rio Preto

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Rita de Ibitipoca

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santo Antônio do Itambé

São João do Pacuí

São José da Varginha

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

Sapucaí-Mirim

Sericita

Seritinga

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Setubinha

Soledade de Minas

Tapiraí

Tocos do Moji

Turvolândia

Umburatiba

Vargem Alegre

Vargem Bonita

Verdelândia

Veredinha

Vermelho Novo

Virgínia

Virginópolis