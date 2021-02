Helen Alves Vinhal é a grande vencedora do reality “Mentes do Futuro”, promovido pelas Faculdades Kennedy e Promove, e vai realizar o sonho de fazer o curso de Gastronomia totalmente grátis. Os nomes de todos os ganhadores do reality universitário foram anunciados na tarde desta quarta-feira (24), em uma live pelo Instagram das Faculdades Promove. O programa distribuiu bolsas de estudo que variam de 60% a 100%, de acordo com a colocação no concurso.

50 pessoas de todo país se inscreveram no programa, 30 foram selecionadas. O candidato teve como tarefa gravar um vídeo seguindo o passo a passo do regulamento do curso escolhido. Os pratos vencedores foram escolhidos por jurados e por internautas, sendo que mais de 5 mil e 200 pessoas votaram nos melhores.



Nenhum dos pratos participantes e vencedores tiveram nomes ou ingredientes definidos, foram todos criados na linha "Confort Food", que buscam remeter um valor nostálgico ou sentimental a alguém, e pode ser caracterizado por alto teor calórico, alto nível de carboidrato ou pela simplicidade na preparação.

Conheça os 10 primeiros ganhadores:

Veja a lista completa dos vencedores do reality universitário.

Evento inédito

O coordenador do curso de Gastronomia das Faculdades Promove e idealizador do reality, Jackson Cabral, conta que “quem se inscreveu e acreditou nesse evento inédito no universo acadêmico ficou fascinado”.

Já o diretor Comercial e Negócios das Faculdades Kennedy e Promove, Rodrigo Cheiricatti, reforça o sucesso do reality como oportunidade para os estudantes que se empenharam e se destacaram. “As Faculdades Kennedy e Promove aproveitaram a onda positiva dos reality para proporcionar a estudantes ingressarem em uma faculdade, com tudo pago e sem preocupação até o final do curso, de uma forma diferente, e os ganhadores já entram com atestado de competência, ousadia e perseverança”.



O Mentes do Futuro é um projeto inovador em Belo Horizonte e selecionará bolsas de estudo de até 100% em 17 cursos do ensino superior, tendo começado pelo de Gastronomia. Como forma de seleção, os participantes precisam gravar vídeos sobre temas correlatos às graduações de interesse. Uma banca e um júri popular definem os vencedores.



O projeto conta com a parceria e o apoio das empresas WA Dolmas, Ajinomoto, Nestlé, Cerâmica Flávia Guimarães, BWB Embalagens, Blue Star, Sushibilidade e o jornal Hoje em Dia.

Acompanhe o anúncio dos ganhadores na íntegra.