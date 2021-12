Conhecer a procedência dos alimentos consumidos é fundamental para manter a saúde em dia. Alguns produtos do cotidiano podem conter agrotóxicos em excesso, oferecendo riscos à população.

A fiscalização do uso dessas substâncias tóxicas é de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No relatório mais recente divulgado pelo órgão, 51% das amostras continham resíduos de agrotóxicos e outras 23%, substâncias proibidas ou acima do valor permitido.

Como se cuidar e afastar o risco de problemas? É o que a professora Natália Teixeira, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Kennedy, em Belo Horizonte, vai ensinar durante a live que será transmitida nesta quinta-feira (9) no Instagram do Hoje em Dia.

O bate-papo, conduzido pela editora-adjunta Renata Galdino, começa às 19h.

Você pode participar enviando dúvidas para a entrevistada.

