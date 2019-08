Um conselheiro tutelar de Alfenas, no Sul de Minas, foi preso nesta terça-feira (20), por armazenar material de cunho pornográfico de uma adolescente em um computador. Após receber uma denúncia anônima, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na sede do Conselho Tutelar do município e apreendeu o computador do suspeito.

No equipamento, foram encontradas conversas pelo aplicativo Messenger entre o suspeito e uma jovem que continham imagens de cunho pornográfico da vítima. Na época em que as mensagens foram trocadas, ela tinha 17 anos. Ele também teria enviado imagens pornográficas à adolescente.

O homem foi preso em flagrante, mas pagou fiança e foi liberado em seguida. Ele nega as acusações e deve responder o processo em liberdade.

