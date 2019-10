Embora as comunidades das regionais de Belo Horizonte já conheçam os cinco candidatos mais votados para o cargo de conselheiro tutelar, a informação de quem assumirá de fato o posto só será divulgada após a apuração de denúncias de boca de urna e transporte de eleitores. O prazo para a publicação no Diário Oficial do Município é 16 de outubro.

A eleição para o Conselho Tutelar de Belo Horizonte aconteceu nesse domingo (6), assim como em todo o país, e contou com 60 postos de votação na capital mineira. A PBH informou que foram registradas seis ocorrências pela Guarda Municipal e outras duas pela Polícia Militar.



Os casos estão sendo apurados pela comissão Eleitoral do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e, assim que esclarecidas as denúncias, a oficialização da eleição será publicada.



A partir da publicação no DOM, há um prazo de dois dias para recursos. A lista final com os nomes será divulgada até o dia 31 de outubro e a posse acontece no dia 10 de janeiro de 2020.

Votação recorde

A votação para o cargo de conselheiro tutelar registrou participação recorde de eleitores. O número foi 46% maior do que em 2015, quando aconteceu o primeiro pleito. A PBH registrou 233 candidaturas para as 45 vagas, cinco em cada regional da cidade.

Confira os eleitos em cada regional:

Leste

Alida Maria de Jesus Costa

Gabriel Henrique Soares Damaso

Maria Cristina Silva

Carlos Guilherme da Cruz

Mauricio Barbosa Brandão

Suplentes

Márcia Maria Crispim da Paixão

Neide Lucia Nunes de Lima

José Aparecido Ferreira

Maria das Dores Nunes Lopes e Sousa

Jefferson Faria da Cruz

Centro-sul

Juliana Celestino

Dalila Rosane Ramalho da Silva

Luciane Cezarina Silva Ribeiro

Patricia Sueli dos Reis Rezende

Rogerio Rego Silva

Suplentes

Soraia Pinto Sena

Elaine Cristina Rocha Lopes

Jorge Custodio

Kenia Vieira Pimenta

Luciana Alvarenga Chagas

Nordeste

Surya Noara Januario

Sindalva Lopes Gouveia

Cristiane da Silva Borges

Carlos Alberto dos Santos Junior

Luciana Aparecida Silva Fidelis

Suplentes

Tania Rodrigues Gomes

Wellington Rodrigues de Amorim

Joel Araujo Ferreira

Charlene Bispo de Souza Lopes

Davidson Luiz do Nascimento

Norte

Laurinda Aparecida de Jesus

Ângela Cristina Silva Souza

Rosilda Cardoso da Silva

Vanda Alexandra da Silva

Gabriela Teixeira Amorim

Suplentes

Robson Itamar da Silva

Juliana Ivani Martins Damasceno

Paula Roberta de Paiva Curcio

Sônia Fernanda Amaral Medeiros

Edson de Moraes

Barreiro

Priscila Pereira Alves

Luciane Regina da Silva

Kele Christina Nunes de Miranda

Marlise Ely Gonçalves Afonso

Eliana de Souza Pinheiro

Suplentes

Edna Ribeiro Andrade

Patrícia Santos de Oliveira

Elida Fernanda de Oliveira Lourenço

Tamires Menezes Duarte Braga

Nair Alves da Silva Dias

Pampulha

Mônica Maria Neves Santos

Bárbara Cristina R. Pinto

Ivana Idaló Macieira

Alciene Fátima da Silva

Marsalina Feliz dos Santos

Suplentes

Maria Elisa Abreu Cruz de Moraes

Edna Nunes Gomes

Valdeir Teixeira Filho

Sergio Antonio Pinto

Ruth Mello Regazzoni

Noroeste

Laura Moreira

Gleiciane Alves da Silva Martins

Rosimeire Pinto da Silva

Danielle Lucia da Costa Silva

Lenimara Salomão Alves Rocha

Suplentes

Mirna de Paula Gonçalves Tavares

Cristiana Maria Antunes e Pereira

Eluar de Almeida Duarte

Ricardo dos Santos Araujo

Daniella Demetrio Pereira

Venda Nova

Marina de Freitas Rodrigues Andrade

Geralda Regina Ribeiro de Souza

Berenice Ferreira de Lima

Angela de Oliveira Gonçalves de Melo

Miriam Rosa Marcelino Gonçalves

Oeste

Maxwell Aparecido Miguel Junior

Vanessa Cristina de Jesus

Felipe Zimmerman Bezerra Francisco

Marco Aurelio Dias

Denise Regina Dias Paiva

Suplentes

Flávia Cristina de Lima

Bianca Rodrigues Rocha

Anderson Cândido de Souza

Ana Paula Pinheiro

Ingrid Kadna da Silva Reis

