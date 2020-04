O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG) denunciou, na última quinta-feira (9), que foi impedido de inspecionar as condições de trabalho dos enfermeiros do Centro de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte localizado no bairro Goiânia, na região Nordeste da capital. O Coren relatou que profissionais estariam usando máscaras caseiras no local.

De acordo com nota divulgada pela entidade, a fiscalização foi motivada por denúncia de enfermeiros associados, que deram conta de que havia déficit de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), sobretudo de máscaras cirúrgicas, no centro de saúde, impedindo a prestação segura de assistência aos usuários no contexto da pandemia de Covid-19.

Segundo o Coren-MG, a enfermeira que atua como fiscal, mesmo impedida de realizar o trabalho, conseguiu verificar que profissionais faziam atendimentos utilizando máscaras inadequadas para a função.

"Um dos profissionais, inclusive, afirmou que as máscaras estavam sendo feitas por um colega da unidade. Este mesmo profissional que fazia o relato estava escalado para dar vacinas e sequer lhe foi concedida máscara cirúrgica, sendo que os pacientes nem mesmo passavam por uma pré-triagem, e tão somente no momento da vacina é que eram indagados sobre o próprio estado de saúde. Foram ouvidos outros relatos extremamente preocupantes, como uso de uma máscara confeccionada por uma impressora 3D, aparentemente de acrílico, inapropriada", afirmou a nota.

Fiscalização pela metade

Ainda segundo o Coren-MG, a fiscal da entidade chegou a ser autorizada pelo gerente da unidade a iniciar a inspeção pelo local. No entanto, ao iniciar os procedimentos, uma ligação telefônica, que seria da diretora regional nordeste de saúde, teria novamente bloqueado o acesso do Conselho ao posto de saúde.

O Coren relembrou que tem "poder de polícia", autoridade essa concedidade aos conselhos profissionais durante o ato fiscalizatório. A entidade afirmou, ainda, que a fiscal impedida de vistoriar o espaço registrou boletim de ocorrência sobre o caso em uma delegacia de polícia. Por fim, o Coren afirmou que está aberto ao diálogo com a prefeitura de Belo Horizonte.

"O Coren-MG, diante desta situação, está dando à PBH todo o espaço para o diálogo, pois sabemos que essa questão pode ser resolvida e os profissionais da enfermagem terão o que lhes é mínimo, ou seja, equipamentos de segurança para garantir que voltem para os filhos, pais e amigos sem estarem infectados", finalizou.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Belo Horizonte e aguarda um posicionamento.

