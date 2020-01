As fortes chuvas da sexta-feira não só provocaram danos em boa parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, como também prejudicaram o acesso à região. Na Rodovia Fernão Dias (BR-381), o deslizamento de um talude no quilômetro 482, em Betim (sentido Sul) provocou a interrupção de faixas e retenções no trânsito. Interrupção também no quilômetro 593, em Carmópolis de Minas, onde funcionários da concessionária Arteris iniciaram o trabalho para limpeza da lama e desobstrução.

Deslizamento de terra interrompeu faixas da BR-381 em Carmópolis de Minas

Um deslizamento também provocou interdição parcial no km 542 do Anel Rodoviário, sentido DF.

Desvios e atrasos

No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, um voo da Azul procedente de Porto Seguro e outro da Latam que decolou de Brasília tiveram de ser desviados, por falta de condições para pouso. Vários outros registraram atrasos nos horários previstos para chegada e partida.