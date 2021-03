A construtora e incorporadora AP Ponto, que atua no segmento médio da construção civil, está com vagas abertas para trabalho em obras em Belo Horizonte, além de Contagem e Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Os salários variam de R$ 1.199 a R$ 4,5 mil.

A empresa não divulgou o número de oportunidades, mas há vagas para atendente omercial e mestre de obras, entre outras. Veja abaixo a descrição das vagas e como se candidatar:

Atendente Comercial

De acordo com a empresa, os candidatos para a vaga de atendente comercial devem ter ensino médio completo e é desejável que estejam em formação no curso de Engenharia Civil ou áreas afins relacionadas aos setores da empresa (marketing, vendas ou administração).

Não é necessário ter experiência. O profissional será responsável por entender as necessidades dos clientes no momento de compra e acompanhar todo o processo desde o primeiro atendimento até a entrega das chaves.

Os interessados devem enviar currículo para vagas.ap@apponto.com.br.

Servente

Para o cargo de servente, a empresa procura por profissionais para trabalho nas obras com plano de carreira para se tornarem encarregados e mestres. Os interessados para a vaga de servente não precisam ter experiência e não é necessária uma escolaridade mínima.

O profissional será encarregado de manter a limpeza e a organização do canteiro de obras e outras atividades operacionais solicitadas pelo encarregado ou pelo mestre de obras.

Os interessados devem ser inscrever por meio do telefone 4003-5595 ou pelo e-mail vagas.ap@apponto.com.br

Mestre de obras

Já os candidatos para a vaga de mestre de obras devem ter experiência de seis meses, teste prático e/ou ser formado pela organização.

Conforme a AP Ponto, o profissional será responsável pelo gerenciamento da execução de serviços e administração dos materiais controlados na obra; acompanhar as atividades nos canteiros de obra com o objetivo de manter sob conformidade os planos e metas estabelecidas pela organização; administrar assuntos que dizem respeito a recursos humanos em conjunto com o engenheiro da obra e outras funções-chave; analisar correções para serviços não-conformes e aprovar ações corretivas que se fizerem necessárias; assessorar o engenheiro em atividades diversas, assim como acompanhar e medir os serviços prestados pelas empreiteiras subcontratadas; acompanhar o cronograma da obra definido pela organização e exercer outras atividades correlatas com sua função.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail vagas.ap@apponto.com.br

Oficial de Manutenção e Reparos

Para esta vaga, os candidatos devem ter experiência de seis meses, teste prático ou ser formado na organização. O profissional deverá executar serviços de manutenção, reparos e acabamentos em geral.

Os interessados devem ser inscrever por meio do telefone 4003-5595 ou pelo e-mail vagas.ap@apponto.com.br

Sobre AP Ponto

A AP Ponto é uma construtora e incorporadora que atua no segmento médio da construção civil, sobretudo em condomínios do padrão do “programa Casa Verde e Amarela”.

Fundada na capital mineira em 2010, a empresa tem vendas 100% online e está presente nas cidades de Belo Horizonte; Contagem, Betim, Vespasiano e Santa Luzia, na Grande BH; além de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

