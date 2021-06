Centenas de rótulos inéditos de vinhos, de mais de 20 adegas argentinas, serão apresentados em várias capitais do país no mês que vem. E Belo Horizonte está na rota deste evento delicioso.

O showroom será realizado entre 6 e 29 de julho, exclusivo para eupermercadistas, distribuidores, importadores e empresários do ramo de restaurantes da capital mineira, de Santa Catarina e da Bahia. Em BH, o evento será no Consulado Geral da República Argentina, com 85 rótulos de 19 vinícolas do país vizinho.

O evento é uma organização do Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina (MRECIC) e do Wines of Argentina (WofA). Os convidados poderão participar de degustações exclusivas a cargo de um sommelier que fará um tour pelos vinhos argentinos elaborados especialmente para cada paladar. E também poderão manter reuniões virtuais com as vinícolas argentinas.

A iniciativa vai ampliar as oportunidades de negócios para as adegas em Minas Gerais, a partir do momento em que poderão conhecer rótulos que ainda não comercializados no estado.

Os interessados em participar deverão direcionar um e-mail a comercial_cbelo@mrecic.gov.ar. O contato por telefone pode ser feito pelo (31) 3047-5490.



Sobre Wines of Argentina



A Wines of Argentina é responsável pela promoção da marca "Vino Argentino" pelo mundo. Desde 1993, a entidade promove a imagem do país vizinho locais no exterior, além de ajudar a orientar a estratégia de exportação da Argentina, estudando e analisando as mudanças que ocorrem nos mercados consumidores. O objetivo é colaborar na consolidação da Argentina entre os principais países exportadores de vinho do mundo e contribuir para o êxito global da indústria vitivinícola, procurando elevar a percepção positiva no trade, os líderes de opinião e os consumidores.

Atualmente, têm mais de 260 mil seguidores no Facebook.

O Consulado Geral da República Argentina em Belo Horizonte é uma das dez representações consulares da República Argentina existentes no Brasil. Entre as várias atividades realizadas para auxiliar aos empresários locais em seus negócios com Argentina, estão a organização e divulgação de rodadas de negócios, seminários e feiras comerciais na Argentina e Minas Gerais, a elaboração de levantamentos de fornecedores argentinos para atender as necessidades de cada importador, a publicação de relatórios econômicos e comerciais, a divulgação de licitações internacionais do governo nacional e também das províncias argentinas, além da assistência e orientações para os empresários mineiros que tenham interesse em expandir seus negócios e realizar investimentos na Argentina.



O consulado ainda realiza atividades de networking entre as empresas e instituições de ambos países.