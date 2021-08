Moradores de Belo Horizonte que têm direito às cestas básicas e kits de higiene disponibilizadas pela prefeitura devem ficar atentos. A partir desta terça-feira (3) começa a consulta sobre a entrega dos produtos, marcada para o período de 5 a 31 de agosto.

O benefício é entregue às famílias que tiveram a renda comprometida em função da pandemia da Covid-19.

Para consultar o cronograma, é necessário informar o número do CPF, o primeiro nome do responsável pela matrícula, no caso de estudantes, ou pelo cadastro, no caso de demais públicos.

A plataforma indicará a data, horário, endereço da loja e o número do voucher, que deve ser apresentado junto com documento de identificação para a retirada da cesta e do kit.

Todas as informações sobre quem tem direito aos benefícios e outras dúvidas sobre a retirada das cestas e dos kits podem ser consultadas no portal da PBH.

