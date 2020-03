A partir da próxima segunda-feira (30), a Prefeitura de Belo Horizonte vai disponibilizar em seu site informações sobre a retirada das cestas básicas que serão entregues às famílias de alunos matriculados na rede pública de ensino municipal. De acordo com a PBH, não é necessário que as famílias façam cadastro, apenas consultem o sistema para saber quais são os supermercados cadastrados, a data e a hora em que poderão fazer a retirada.

Após a suspensão das aulas na cidade devido ao avanço do novo coronavírus, o prefeito Alexandre Kalil anunciou que esses estudantes teriam direito a ganhar uma cesta com 12 itens alimentícios. Apenas os responsáveis legais pelas crianças e jovens poderão receber o benefício. Além dos familiares dos estudantes das escolas, famílias de crianças em creches da rede parceira também terão o acesso à alimentação garantido durante o período de suspensão das aulas.

De acordo com a prefeitura, 140 mil famílias serão beneficiadas.

Para fazer a consulta, é preciso ter em maõs o CPF e o nome do responsável que está cadastrado, além da matrícula da criança. No caso de a família ter dois ou mais filhos, é preciso entrar no sistema com a data de nascimento do filho mais novo. No sistema vai constar o dia, o horário e o endereço do supermercado onde a cesta será retirada.