Muita gente pode se surpreender na hora de pagar a conta de luz neste mês. É que já tem consumidor recebendo um abatimento no valor da tarifa. O bônus de redução voluntária do consumo virá apenas uma vez, na primeira conta recebida após o cálculo do consumo referente ao mês de dezembro de 2021, ou seja, a que chega agora em janeiro ou em fevereiro.

Segundo Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, o desconto das distribuidoras de energia elétrica chega a R$ 2,4 bilhões e deve alcançar 40% dos consumidores brasileiros.

Para receber o incentivo, a soma do gasto de energia elétrica de setembro a dezembro de 2021 deve ser inferior ao total do consumo dos mesmos meses de 2020, em pelo menos 10%. O bônus é de R$ 0,50 por quilowatt-hora (kWh), limitado a 20% da energia economizada, mesmo que a pessoa tenha poupado mais do que isso.

Os consumidores aptos a receber o bônus são os da baixa tensão (grupo B) e os de média e alta tensão (grupo A), apenas das classes de consumo residencial, industrial, comércio, serviços e outras atividades, rural e serviço público, incluindo aqueles residenciais com benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

Estão excluídos aqueles com sistema de geração distribuída (geradores e beneficiários), os consumidores especiais e livres (que adquirem energia elétrica no ambiente de contratação livre) e os que não possuem histórico de consumos medidos que permita a aferição da redução.

