O Dia dos Namorados deste ano vai ser com menor intenção de compra dos últimos quatro, segundo levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead/UFMG). Apenas 31,43% dos entrevistados em Belo Horizonte confirmaram a intenção de presentear alguém no próximo dia 12.

E o valor médio dos presentes também sofreu redução, caindo de R$ 103,27 em 2018, para R$ 90,53 neste ano, uma queda de 12,34%. A pesquisa mostrou também que, após alta registrada em abril, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC-BH) apresentou queda de 4,04% no mês de maio, pontuação mais baixa dos últimos oito meses, de acordo com o levantamento.

A fundação credita a piora do humor dos consumidores belo-horizontinos à situação econômica do país.