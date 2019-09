A população da cidade de Paraopeba, na região Central de Minas, corre o risco de ficar sem água neste fim de semana. De acordo com a Copasa, o abastecimento se encontra prejudicado neste sábado (21) e decorrência do alto consumo. Segundo a empresa, os caminhões-pipa enviados pela Vale não estão conseguindo manter a demanda necessária.

A companhia afirmou está trabalhando para evitar o desabastecimento, mas a participação da população também é muito importante. “titudes simples, como lavar o carro com balde de água no lugar da mangueira; deixar a torneira fechada enquanto escova os dentes; tomar banhos rápidos; molhar plantas com regador e não lavar o passeio com água tratada fazem muita diferença”, divulgou a Copasa.

No início do mês, a Prefeitura de Paraopeba decretou estado de alerta na cidade por desabastecimento de água. Os problemas com o abastecimento tiveram início em janeiro, após o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. A lama de rejeitos atingiu o rio Paraopeba e a captação de água na região Central. A Vale compensa o problema enviando caminhões-pipa.

