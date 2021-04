Uma dieta sem qualquer tipo de carne nem alimentos de origem animal. E ainda: nada de leites, queijos, manteiga, salsichas, ovos, mel, banha ou gelatina. Assim é o veganismo. Atualmente, a demanda por produtos veganos no Brasil e no mundo não para de crescer.

Na Europa, 14% de todos os novos produtos lançados no mercado são vegetarianos ou veganos. Em apenas dois anos, a venda desses alimentos cresceu 150% no continente. Já no Brasil, não existe uma pesquisa com dados específicos, mas, segundo empresários do setor, o aumento teria sido de aproximadamente 40%.

A nutricionista, mestre em Ciência de Alimentos pela UFMG e professora nos cursos de Nutrição e Gastronomia das Faculdades Kennedy e Promove, Laila Carline Gonçalves Rezende, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o veganismo, nesta quinta-feira (!5), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.