Idosos e imunossuprimidos receberão a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a partir desta quinta-feira (23). A ampliação foi divulgada nesta quarta (22) pela prefeitura.

Mas, atenção: os idosos serão imunizados com o reforço já nesta quinta, enquanto os imunossuprimidos (pessoas com alguma deficiência imunológica) terão acesso ao terceiro imunizante na segunda-feira (27).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, poderão se vacinar os idosos que receberam a segunda dose há pelo menos seis meses. Para as pessoas com alto grau de imunossupressão e acima de 18 anos, o intervalo será de 28 dias após a última dose. Veja o cronograma:

Quinta-feira (23/9): idosos a partir de 80 anos;

Segunda-feira (27/9): idosos a partir de 75 anos e pessoas com alto grau de imunossupressão acima de 18 anos.

Conforme a prefeitura, para receber a terceira dose, os idosos precisam apresentar documento de identificação com foto e CPF; cartão de vacinação da Covid; e comprovante de endereço.

Além disso, precisam ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 há, no mínimo, 6 meses; não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias; e não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Imunossuprimidos

Ainda conforme o Executivo municipal, são considerados para a vacinação pessoas com imunodeficiência primária grave; que fazem quimioterapia para câncer; transplantados em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids.

Também entram na lista pessoas em uso de corticoide em doses acima de 20mg de prednisona ou equivalente por 14 dias ou mais; em uso de drogas modificadoras de resposta imune; pacientes em hemodiálise; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Os requisitos para receber a terceira dose para esse público são:

– Apresentar documento de identificação com foto e CPF;

– Apresentar o cartão de vacinação da Covid;

– Apresentar comprovante de endereço;

– Ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 há, no mínimo, 28 dias antes da terceira;

– Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

– Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Por fim, os locais de vacinação em Contagem são:

REGIONAL ELDORADO

Horário da vacinação: 8h às 16h

– CSU Eldorado – (Rua Portugal, 50 – Eldorado)

– UBS Parque São João (Rua Sete, 54 – Parque São João)

– UBS Jardim Eldorado (Rua Canafístula, 245 – Jardim Eldorado)

– UBS Água Branca (Avenida Seis, 320 – Conjunto Água Branca)

REGIONAL INDUSTRIAL

Horário da vacinação: 8h às 16h

– UBS Vila Diniz (Rua Osório de Morais, 957 – Vila Diniz)

– UBS Jardim Industrial (Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)

REGIONAL NACIONAL

Horário da vacinação: 8h às 16h

– UBS Amendoeiras (Rua Seis, nº52, Vale das Amendoeiras)

REGIONAL PETROLÂNDIA

Horário da vacinação: 8h às 16h

– UBS Petrolândia I (Rua Refinaria Gabriel Passos, 287, Petrolândia)

REGIONAL RESSACA

Horário da vacinação: 8h às 16h

– UBS São Joaquim (Rua Rubi, em frente ao n° 803 – São Joaquim)

REGIONAL RIACHO

Horário da vacinação: 8h às 16h

– UBS Sesc (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)

REGIONAL SEDE

Horário da vacinação: 8h às 16h

– UBS Maria da Conceição (Rua Pará de Minas, s/n, Bairro Santa Edwirges)

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Horário da vacinação: 8h às 16h

– UBS São Judas Tadeu (Rua VL 7, s/n, Nova Contagem)

– UBS Darcy Ribeiro (Rua JoãoLuiz Faria, 166, Darcy Ribeiro)

Leia mais:

Senado cria TRF da 6ª Região para atender Minas Gerais

Economia mantém previsão de crescimento do PIB de 2022 em 2,5%

STF: diretórios de partidos respondem individualmente por dívidas