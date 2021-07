Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 38 e 37 anos. Para evitar aglomerações, a cidade vai escalonar a imunização e os homens estão agendados para esta quinta-feira (22).

Confira o cronograma:

Quinta-feira (22/7) – Homens de 39 e 38 anos

Sexta-feira (23/7) – Mulheres a partir de 38 anos

Segunda-feira (26/7) – Pessoas a partir de 38 anos

Terça-feira (27/7) – Mulheres a partir de 37 anos

Quarta-feira (28/7) – Homens a partir de 37 anos

Segundo a prefeitura, a expectativa é imunizar mais de 15 mil pessoas deste público. As unidades credenciadas funcionam das 8h às 15h e os pontos extras nos shoppings Big e Contagem, das 15h às 21h.

As pessoas a partir de 39 anos que ainda não foram vacinadas e as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários atendidos também podem procurar os postos de vacinação.

Para vacinar é necessário apresentar o comprovante de endereço no próprio nome da pessoa e quem não tiver o documento pode pegar a declaração de moradia na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do seu bairro.

Quem já está no prazo para tomar a segunda dose deve comparecer no dia agendado no cartão de vacinação.

No momento da vacinação, as pessoas dessas faixas etárias precisam seguir as seguintes orientações:

– Apresentar documento de identificação com foto e CPF;

– Apresentar comprovante de endereço em seu próprio nome;

– Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

– Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

– Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Confira os endereços:

SHOPPING CONTAGEM – DRIVE THRU

Horário da vacinação: 15h às 21h

Av. Severino Ballesteros, 850 – Cabral, Contagem – MG

Estacionamento G1

BIG SHOPPING – LOJAS 210/211 e 284

Horário da vacinação: 15h às 21h

Av. João César de Oliveira, 1275 – Eldorado – Contagem

REGIONAL ELDORADO

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– CSU Eldorado – (Rua Portugal, nº 40 – Eldorado)

– UBS Jardim Eldorado (Rua Canafístula, nº 245 – Jardim Eldorado)

– Cemei Parque São João (Rua 7, nº 42 – Vale das Perobas)

– UBS Água Branca (Avenida Seis, nº 320 – Conjunto Água Branca)

– Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz (Avenida Lisboa, n° 330 – Santa Cruz).

REGIONAL INDUSTRIAL

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Cemei Professora Juvecir Maria de Freitas (Avenida Alvarenga Peixoto, 768 – Amazonas)

– UBS Vila Diniz (Rua Osório de Morais, 957 – Vila Diniz)

– UBS Jardim Industrial (Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)

REGIONAL NACIONAL

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Escola Estadual Ministro Miguel Mendonça (Rua Benjamim Constant S/N – Nacional)

– Escola Municipal Professor Wancleber Pacheco (Rua Santo Antônio, 60 – Bairro Tijuca)

– Anexo da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição (Rua Henriqueta Mendonça Rigolon, 40 – Nossa Senhora da Conceição)

REGIONAL PETROLÂNDIA

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Escola Municipal Izabel Nascimento (Rua Refinaria União, 194 – Petrolândia – Entrada pela Rua Oleoduto nº 200)

REGIONAL RESSACA

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– UBS São Joaquim (Rua Rubi, s/n – São Joaquim)

– UBS Jardim Laguna (Rua Bragança, 872 – Jd. Laguna)

– UBS Arpoador (Rua Mariana, s/n – Arpoador)

REGIONAL RIACHO

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– UBS Sesc (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)

REGIONAL SEDE

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Cemei Bernardo Monteiro – (Rua Wilson José de Souza, 30 Bernardo Monteiro)

– Escola Municipal Eli Horta – (Rua Professora Neuza Rocha, 406 – Centro)

– UBS Praia – (Rua do Registro, nº 1676 – Praia)

Para a dose 2 da CoronaVac:

somente na Escola Municipal Eli Horta – (Rua Professora Neuza Rocha, 406 – Centro)

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Cemei Nova Contagem (Rua VL6, 789 – Nova Contagem)

Atenção para o novo local:

– DARCY RIBEIRO (Rua João Luiz de Faria n°142. Anexo à Farmácia Distrital)