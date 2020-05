A Prefeitura de Contagem, na Grande BH, confirmou nesta quinta-feira (21) mais duas mortes em decorrência do novo coronavírus. Os óbitos ainda não constam no mais recente boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que havia informado que cinco pessoas perderam a vida na cidade pela Covid-19. Com as novas confirmações, os óbitos sobem para sete. A informação é do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19.

As vítimas são um homem de 72 anos e uma mulher de 85. Ambos tinham históricos de outras doenças e estavam internados no Hospital Municipal de Contagem. Além disso, os dois morreram no último dia 17, mas os resultados com as causas das mortes só saíram nesta quinta.

Atualmente, o município tem 126 casos confirmados da doença. O bairro Bandeirantes concentra a maior quantidade, com nove registros. Riacho das Pedras, com cinco casos, e Água Branca, JK, Novo Eldorado e Jardim Laguna, com quatro casos confirmados cada, aparecem na sequência.

No Estado

O novo coronavírus também continua avançando em outros municípios mineiros. O Estado tem 191 mortes pela Covid-19 e 5.596 casos confirmados. Até o momento, 41% das cidades (354) tiveram pelo menos um caso da enfermidade. Belo Horizonte segue com mais casos e óbitos, com 1.280 e 36, respectivamente.

