Os pacientes com sintomas suspeitos ou que testaram positivo para a Covid-19, atendidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, são acompanhados por meio da Central de Monitoramento da Covid-19, criada este mês.

Segundo a prefeitura, estudantes de medicina fazem contato com os pacientes a cada 48 horas, por um período de 14 dias. Caso haja qualquer sinal de piora dos sintomas, eles são encaminhados para o atendimento presencial.

"O monitoramento dos pacientes positivos contribui para quebrar a cadeia do vírus e diminuir a taxa de contágio no município, com o reforço de medidas sanitárias e isolamento”, explicou Flávia Maria Pimenta, referência técnica da Superintendência de Atenção à Saúde da SMS.

A central conta com 186 estudantes e comporta 412 casos ativos de Covid-19 no município, podendo aumentar se for necessário.

O monitoramento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 17h.

Desde o início da pandemia, Contagem já confirmou 47.099 casos de Covid-19 com 1.938 mortes. Atualmente a lotação de leitos de terapia intensiva no município é de 63% e a de enfermarias, 55%.

