Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foram as cidades que mais receberam doses de vacinas da Pfizer em Minas Gerais na 20ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde.

Na distribuição, iniciada na segunda-feira (24), 3.510 unidades do imunizante foram entregues para cada um dos municípios, os mais populosos do Estado depois de Belo Horizonte.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, é a primeira vez, desde a chegada do primeiro lote com doses da Pfizer, que outras cidades mineiras, além da capital, são beneficiadas com a repartição.

Betim, também na Grande BH, Juiz de Fora, Montes Claros e Uberaba receberam, cada uma, 2.340 doses. Para as demais 41 cidades mineiras, 1.170 unidades do imunizante foram entregues (confira a lista completa aqui).

Veja quais cidades mineiras receberam a vacina:

Alfenas

Araguari

Araxá

Barbacena

Betim

Caratinga

Conselheiro Lafaiete

Contagem

Coronel Fabriciano

Curvelo

Divinópolis

Governador Valadares

Ibirité

Ipatinga

Itabira

Itajubá

Itaúna

Ituiutaba

João Monlevade

Juiz de Fora

Lavras

Manhuaçu

Montes Claros

Muriaé

Nova Lima

Nova Serrana

Pará de Minas

Ribeirão das Neves

Sabará

Santa Luzia

São João del-Rei

Teófilo Otoni

Timóteo

Vespasiano

Passos

Paracatu

Patos de Minas

Patrocínio

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Sete Lagoas

Três Corações

Ubá

Uberaba

Uberlândia

Unaí

Varginha

