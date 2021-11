Para atrair jovens para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 a Prefeitura de Contagem, na Grande BH, começou nesta quarta-feira (17) a chamada busca ativa. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde passam de casa de casa para convocar os adolescentes que ainda não completaram o esquema vacinal. A ação tem o objetivo de aumentar o número de moradores da cidade imunizados contra o coronavírus.

Até o momento 90,6 % da população acima de 18 anos e 86,7% dos acima de 12 anos já receberam a primeira dose. “Se não fizermos a imunização completa, não adianta nada a maior parte da população ter tomado a primeira dose”, explicou a diretora de Imunização de Contagem, Clarissa Castro. De acordo com a prefeitura, muitos jovens não voltaram aos pontos de vacinação para completar o esquema.

Toda a população que está no prazo para a segunda dose pode se vacinar em qualquer sala de vacina credenciada, no horário das 8h às 16h, com a documentação necessária. Para atender a população fora do horário das salas de vacina, a Prefeitura mantém um ponto extra no Big Shopping, que funciona das 14h às 22h. No local não é realizada apenas a aplicação da vacina dos adolescentes.

Requisitos para a vacinação dos adolescentes:

Levar documento com foto e CPF;

Cartão de vacina da criança/adolescente;

Comprovante de endereço no nome do responsável;

Estar acompanhado do responsável.

