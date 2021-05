Um mutirão da vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidade e deficiências permanentes será realizado nesta quinta-feira (20) em Contagem, na Grande BH. Podem receber as doses pessoas com 45 anos ou mais. A ação será das 8h às 15h em postos específicos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, para receber a dose, o morador com doença preexistente precisa levar o comprovante de cadastro para a imunização, dsponível no site prefeitura.

Também é necessário apresentar um documento que ateste alguma comorbidade válida conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. Podem ser utilizados laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde, assinado e carimbado, em versão original.

Já as pessoas com deficiência não precisam preencher o formulário nem receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), ainda segundo a prefeitura.

Ionice Maria José Gomes, de 58 anos, fez o cadastro de comorbidades e recebeu a primeira dose nessa terça (11)

Mutirão

Além das pessoas com comorbidade e deficiências permanentes, outros grupos prioritários que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid também poderão ser imunizados no mutirão. São eles:

Idosos a partir de 60 anos;

Pessoas com síndrome de Down, de 18 a 59 anos;

Pacientes com insuficiência renal que fazem diálise, de 18 a 59 anos;

Pessoas com deficiência permanente beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) – de 18 a 59 anos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, para receber a vacina é necessário levar identidade com foto, CPF, comprovante de endereço; utilizar máscara e manter o distanciamento social; estar com apenas um acompanhante para evitar aglomerações; não ter sido vacinado contra a Covid-19; não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias; não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Locais de vacinação

REGIONAL ELDORADO

– CSU Eldorado – Drive Thru – (Rua Portugal, nº 30 – Eldorado)

– UBS Jardim Eldorado (Rua Canafístula, nº 245 – Jardim Eldorado)

– Escola Municipal Sandra Rocha (Rua Hum, nº 5 – Vale das Perobas)

– Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz (Avenida Lisboa, n° 330 – Santa Cruz)

– Umei Água Branca (Avenida Seis, nº 300 – Conjunto Água Branca)

REGIONAL INDUSTRIAL

– Umei Professora Juvecir Maria de Freitas (Avenida Alvarenga Peixoto, 768 – Amazonas)

– UBS Bandeirantes (R. Oito, 20 – Santa Maria)

– UBS Vila Diniz (R. Osório de Morais, 957 – Vila Diniz)

– UBS Jardim Industrial (Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)

– Escola Nossa Senhora Aparecida (R. Uruguai, 259 – Industrial)

REGIONAL NACIONAL (atenção para a mudança de endereço)

– Escola Estadual Ministro Miguel Mendonça (Rua Benjamim Constant S/N – Nacional)

– Escola Municipal Professor Wancleber Pacheco (Rua Santo Antônio, 60 – Bairro Tijuca)

– Anexo da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição (Rua Henriqueta Mendonça Rigolon, 40 – N. Sra. da Conceição)

REGIONAL PETROLÂNDIA

– Escola Municipal Izabel Nascimento (Rua Refinaria União, 194 – Petrolândia – Entrada pela Rua Oleoduto nº 200)

REGIONAL RESSACA

– Umei Beija-Flor (Rua Rubi S/N – ao lado da UBS São Joaquim – em frente ao número 803 – São Joaquim)

– Escola Municipal Maria Silva Lucas, ao lado da UBS Laguna (Rua Bragança, 872 – Jardim Laguna)

– UBS Arpoador (Rua Mariana, s/n – Arpoador)

REGIONAL RIACHO

– UBS Sesc (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)

REGIONAL SEDE

– Umei Bernardo Monteiro – (R. Wilson José de Souza, 30 Bernardo Monteiro)

– Escola Municipal Eli Horta – (R. Profa. Neuza Rocha, 406 – Centro)

– UBS Praia – (R. do Registro, nº 1676 – Praia)

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

– Escola Municipal Vereador José Ferreira de Aguiar (Rua Picassu, 275 – Icaivera)

– Umei Nova Contagem (Rua VL6, 789 – Nova Contagem)

