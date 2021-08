A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realiza, a partir desta segunda-feira (9), um novo mutirão de vacinação contra a Covid-19, como forma de acelerar a imunização na cidade. Hoje, há uma repescagem para aqueles com 35 anos que ainda não receberam a primeira dose e para as pessoas que perderam a aplicação do reforço. A partir de terça (10) até quinta (12), recebem o imunizante os moradores da cidade com 34, 33 e 32 anos.

Confira como ficou o novo calendário para os próximos dias:

Segunda-feira (9) – Repescagem – Pessoas a partir de 35 anos e Dose 2

Terça-feira (10) – Pessoas a partir de 34 anos

Quarta-feira (11) – Pessoas a partir de 33 anos

Quinta-feira (12) – Pessoas a partir de 32 anos

Para receber a aplicação é preciso apresentar um documento de identidade com foto e CPF, um comprovante de endereço no próprio nome ou uma declaração de moradia que pode ser retirada na Unidade Básica de Referência do bairro, não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias, além de não ter tido a doença com início dos sintomas nos últimos 30.

No município, a vacina está sendo administrada das 8h às 15h, nas unidades de Saúde credenciadas, e das 15h às 21h, nos shoppings Contagem e Big. Confira aqui os endereços.

Segundo a prefeitura, pessoas que fazem parte dos grupos prioritários atendidos e que ainda não foram imunizadas, também podem procurar os postos de vacinação, assim como aqueles que já estão no prazo para receber a segunda dose. Estes devem comparecer aos locais no dia agendado no cartão.

