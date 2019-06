A campanha de vacinação da Tríplice Viral para crianças a partir de um ano e adultos ganhou um reforço em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a partir desta segunda-feira (10). Para atingir o maior número de pessoas, a imunização será oferecida também na estação do metrô, nos shoppings da cidade, além das 50 Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Tanto a Tríplice Viral, que protege contra o sarampo, a rubéola e a caxumba; quanto a Tetra Viral, que protege contra o sarampo, a rubéola, a caxumba e a varicela (catapora), fazem parte do calendário de vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2018, o Brasil enfrentou a reintrodução do vírus do sarampo, com ocorrência de surtos em 11 estados. Até março, foram confirmados 20 casos de sarampo no Brasil. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES), o Estado registrou quatro casos confirmados de sarampo, sendo um em Contagem.

Desde o início de 2019, 137 casos suspeitos foram notificados em 53 cidades. Destes, 69,4% foram descartados e outros 27,7% estão sob investigação.

Locais de vacinação:



Estação Eldorado do Metrô



Período: de 10 a 19 de junho

Segunda a sexta-feira: 9h às 11h e 14h às 16h (sábado e domingo não)



Shoppings Itaúpower, Contagem e Big



Período: de 10 a 19 e de 27 a 29 de junho

Segunda a sexta-feira: 18h às 21

Sábado: 13h às 16h (no domingo, não haverá vacinação).



UBS



Período: de 10 a 19 e dias 27 e 28 de junho

Segunda a sexta-feira: 8h às 16h30 (sábado e domingo não).

Leia mais

BH registra primeiro caso de sarampo contraído dentro da cidade em 22 anos

Bebê vacinado é a mais nova vítima de sarampo em Minas; 38 casos estão sendo investigados

Minas tem três casos confirmados de sarampo, diz Secretaria de Saúde