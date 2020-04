Para tentar conter a transmissão do novo coronavírus entre os moradores de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Guarda Civil do município está monitorando as famílias de pacientes com casos confirmados de Covid-19. Os familiares são obrigados a ficar em casa por 14 dias e podem sofrer sanções (como multas e prisões) em caso de descumprimento.

Nesta segunda-feira (20), guardas estiveram na casa de um homem que desrespeitou a quarentena. Mesmo com uma familiar em tratamento por Covid-19, ele saiu para trabalhar. O morador foi notificado e poderá pagar multa ou ser preso se descumprir a ordem de ficar em casa. Foi feito um Boletim de Ocorrência e o caso foi encaminhado à Procuradoria do Município.

De acordo com a Prefeitura de Contagem, até o último fim de semana foram realizadas três prisões e foram aplicadas 30 multas a quem desrespeitou o Decreto Municipal nº 1568, que restringe a abertura do comércio na cidade e proíbe a utilização de áreas públicas para lazer e prática de esportes. Conforme o decreto, a pessoa que infringir as regras de isolamento social poderá ser multada, com valor de R$ 500 a R$ 5 mil. Até o momento, Contagem tem 36 casos confirmados de Covid-19.

“Todos os moradores de Contagem já foram ou estão sendo orientados a cumprir as normas do decreto. No caso de pessoa física (cidadão), que não acatar a ordem do guarda civil para não aglomerar, além da multa, haverá a voz de prisão e condução à delegacia. De acordo com Levi Sampaio, comandante da Guarda Civil de Contagem, esta voz de prisão está fundamentada no Artigo 268 do Código Penal que trata da Medida Sanitária Preventiva”, informou a prefeitura.

