Contagem foi uma das cidades mais afetadas pela chuva intensa que caiu sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte nesta terça-feira (29). No município, foram registrados 28 pontos de alagamentos de vias, de acordo com a Defesa Civil de Contagem. A avenida Tereza Cristina e algumas vias do bairro Cidade Industrial foram algumas das mais afetadas pelo grande volume de água.

A Defesa Civil registrou ainda três desabamentos parciais, seis alagamentos em residências e cinco queda de árvores.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, nesta terça-feira houve ocorrências para salvamentos em uma residência no bairro Tropical, onde parte do teto de uma casa caiu, e em avenidas que ficaram inundadas, deixando motoristas e pedestres ilhados.

Na avenida Tereza Cristina, houve inundação

Leia mais:

Mais tempestades: após pânico e destruição, previsão é de novas pancadas de chuva em BH

Prédio da Cidade Administrativa fica alagado após chuva forte em BH

Aplicativo mudou rota de motoristas durante o temporal, evitando mais estragos