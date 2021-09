Após quase uma semana sem aplicar a segunda dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 por falta de imunizantes, Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, retoma a vacinação de pessoas com a dose atrasada nesta terça-feira (21).

Os moradores devem apresentar documento de identificação com foto e CPF, cartão de vacinação, além de não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias e não ter tido Covid com início de sintomas nos últimos 30 dias.

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h nas unidades de saúde e, nos pontos extras, das 15h às 21h.

Locais para a 2ª dose AstraZeneca:

Pontos extras:

Só Marcas Auto Shopping - das 15h às 21h

Av. Babita Camargos, 1.295, no bairro Cidade Industrial.

Para quem for se vacinar neste shopping, o estacionamento é isento mediante apresentação do comprovante de vacinação.

Shopping Contagem - Drive Thru das 15h às 21h

Av. Severino Ballesteros, 850, bairro Cabral - Estacionamento G1

Big Shopping - das15h às 21h

Av. João César de Oliveira, 1275, bairro Eldorado

Ecomart Atacado e Varejo 9h às 16h

Av. General David Sarnoff, 3113, bairro Cidade Industrial

Regional Eldorado, das 8h às 16h

CSU Eldorado – (Rua Portugal, 50 – Eldorado)

UBS Jardim Eldorado (Rua Canafístula, 245 – Jardim Eldorado)

UBS Parque São João (Rua Sete, 54 – Parque São João)

UBS Água Branca (Avenida Seis, 320 – Conjunto Água Branca)

Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz- Avenida Lisboa, 330 – Santa Cruz

Regional Industrial 8h às 16h

Cras Amazonas (Marques do Paraná 95 – Amazonas).

UBS Jardim Industrial (Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)

UBS Vila Diniz (Rua Osório de Morais, 957 – Vila Diniz)

Regional Nacional 8h às 16h

Escola Estadual Ministro Miguel Mendonça (Rua Benjamim Constant S/N – Nacional)

Escola Municipal Professor Wancleber Pacheco (Rua Santo Antônio, 60 – Bairro Tijuca)

UBS Amendoeiras (Rua Seis, 52 Bairro Vale das Amendoeiras)

Regional Petrolândia 8h às 16h

Centro Pastoral da Paróquia Jesus Operário (Rua Refinaria Cubatão 263, Petrolândia)

Regional Ressaca 8h às 16h

Pátio do estacionamento do Mart Minas (Rua Diamante 1280 – Acesso pela Rua Rubi – São Joaquim)

Amonp – Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso II (Perto da UBS Laguna)

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 320- Novo Progresso, Contagem.

Regional Riacho 8h às 16h

UBS Sesc (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)

Regional Sede 8h às 16h

A vacinação na UBS Praia – (Rua do Registro, 1676 – Praia) ocorre somente nas quartas-feiras.

A vacinação na UBS Bernardo Monteiro (R. Wilsom José de Souza, 40 – Bernardo Monteiro) ocorre somente nas quintas-feiras.

Sede do Rotary Club Contagem (Rua Capitão Antônio Joaquim da Paixão, 123 – Centro)

Regional Vargem das Flores 8h às 16h

Paróquia São Judas Tadeu – (Rua VL5, 55 – Nova Contagem)

Farmácia Distrital Vargem das Flores II (Rua João Luiz de Faria, 142– Darcy Ribeiro)



