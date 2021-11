Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realiza, neste sábado (27), o “Dia D” de vacinação contra a Covid-19. Na ação, moradores da cidade poderão receber a primeira, a segunda ou terceira doses do imunizante. Diversos públicos serão contemplados.

Conforme informou a prefeitura, todas as regionais da cidade terão um posto disponível para a vacinação até às 16h de hoje. Também há um ponto extra no Big Shopping, que funcionará das 10h às 19h.

Tendo em vista que qualquer pessoa acima dos 18 anos pode receber a terceira dose, a expectativa do município é vacinar mais de 30 mil pessoas só neste sábado. Vale lembrar, porém, que no caso da dose de reforço, é preciso que a última aplicação tenha completado cinco meses. Além disso, a redução do intervalo das doses da Pfizer para 21 dias pode aumentar a procura no mutirão.

Confira os públicos que serão atendidos no "Dia D da Mega Vacinação":

Pessoas a partir de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose

Pessoas que precisam tomar a segunda dose, incluindo, principalmente, as que estão em atraso

Pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer antes do dia 7/11 para receberem a segunda dose

Pessoas a partir de 18 anos para a dose de reforço que já completaram cinco meses da segunda dose

Pessoas imunossuprimidas para a dose de reforço que já completaram 28 dias da segunda dose

Para receber a primeira ou segunda doses do imunizante, é necessário apresentar documento com foto, CPF, cartão de vacina e comprovante de endereço. No caso dos adolescentes, é obrigatória a companhia de um responsável.

No caso da dose de reforço para profissionais da saúde, pessoas com imunossupressão e maiores de 18 anos, é preciso comprovar a condição de trabalho ou saúde, e também apresentar o cartão de vacina com o registro das outras aplicações.

Veja os locais e horários para vacinação nos pontos regionais em Contagem:

Regional Eldorado

Horário da vacinação: 8h às 16h

Local: CSU Eldorado (rua Portugal, 50 - Eldorado)

Regional Industrial

Horário da vacinação: 8h às 16h

Local: CRAS ( CSU Amazonas) (rua Marques Paraná, 95 - Amazonas)

Regional Nacional

Horário da vacinação: 8h às 16h

Local: UBS NACIONAL (Rua Benjamin Constant, 701 - Bairro Nacional)

Regional Petrolândia

Horário da vacinação: 8h às 16h

Local: Centro Pastoral da Paróquia Jesus Operário (rua Refinaria Cubatão, 263)

Regional Ressaca

Horário da vacinação: 8h às 16h

Locais: UBS São Joaquim (rua Rubi, em frente ao n° 803 - São Joaquim)

UBS JJardim Laguna (Rua Bragança, 872 - Jd. Laguna)

Regional Riacho

Horário da vacinação: 8h às 16h

Local: UBS Riacho (avenida Rio Negro, 95 - bairro Riacho das Pedras)

Regional Sede

Horário da vacinação: 8h às 16h

Local: UBS CAD (Av. Prefeito Gil Diniz, 401A - Centro (ao lado do McDonald’s)

Regional Vargem das Flores

Horário da vacinação: 8h às 16h

Locais: UBS São Judas Tadeu (Rua VL7, 259 - Nova Contagem)

UBS Icaivera (Avenida Tui, 10 - Icaivera)

Ponto Extra

Horário da vacinação: 10h às 19h

Local: Big Shopping - Lojas 210, 211 e 284 - Av. João César de Oliveira, 1275 - Eldorado

