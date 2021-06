A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou que começará a aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em motoristas e cobradores do transporte coletivo rodoviário e da limpeza urbana a partir de quinta-feira (10).

De acordo com a administração municipal, os contemplados devem procurar os postos credenciados no horário entre 8h e 15h.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, os requisitos gerais para a vacinação são:

Comprovar ser profissional da área;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Para a comprovação do vínculo ativo, ainda conforme a prefeitura, o trabalhador precisa apresentar, no dia da vacinação, documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista profissional do transporte de passageiros. No caso da limpeza urbana, será solicitado documento que comprove exercício na função.

Locais de vacinação:

REGIONAL ELDORADO

– CSU Eldorado – Drive Thru – (Rua Portugal, nº 30 – Eldorado)

– UBS Jardim Eldorado (Rua Canafístula, nº 245 – Jardim Eldorado)

– Escola Municipal Sandra Rocha (Rua Hum, nº 5 – Vale das Perobas)

– Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz (Avenida Lisboa, n° 330 – Santa Cruz)

– Umei Água Branca (Avenida Seis, nº 300 – Conjunto Água Branca)



REGIONAL INDUSTRIAL

– Umei Professora Juvecir Maria de Freitas (Avenida Alvarenga Peixoto, 768 – Amazonas)

– UBS Bandeirantes (Rua Oito, 20 – Santa Maria)

– UBS Vila Diniz (Rua Osório de Morais, 957 – Vila Diniz)

– UBS Jardim Industrial (Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)

REGIONAL NACIONAL

– Escola Estadual Ministro Miguel Mendonça (Rua Benjamim Constant S/N – Nacional)

– Escola Municipal Professor Wancleber Pacheco (Rua Santo Antônio, 60 – Bairro Tijuca)

– Anexo da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição (Rua Henriqueta Mendonça Rigolon, 40 – Nossa Senhora da Conceição)

REGIONAL PETROLÂNDIA

– Escola Municipal Izabel Nascimento (Rua Refinaria União, 194 – Petrolândia – Entrada pela Rua Oleoduto nº 200)

REGIONAL RESSACA

– Umei Beija-Flor (Rua Rubi s/n – ao lado da UBS São Joaquim – em frente ao número 803 – São Joaquim)

– Escola Municipal Maria Silva Lucas, ao lado da UBS Laguna (Rua Bragança, 872 – Jardim Laguna)

– UBS Arpoador (Rua Mariana, s/n – Arpoador)

REGIONAL RIACHO

– UBS Sesc (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)

REGIONAL SEDE

– Umei Bernardo Monteiro – (Rua Wilson José de Souza, 30 Bernardo Monteiro)

– Escola Municipal Eli Horta – (Rua Professora Neuza Rocha, 406 – Centro)

– UBS Praia – (Rua do Registro, nº 1676 – Praia)

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

– Escola Municipal Vereador José Ferreira de Aguiar (Rua Picassu, 275 – Icaivera)

– Umei Nova Contagem (Rua VL6, 789 – Nova Contagem)

