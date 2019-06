Integrantes do subcomitê das bacias dos Ribeirões do Onça e Arrudas reclamaram, na manhã desta terça-feira (4), de omissão de informações por parte da Vale. As entidades denunciaram que a mineradora não anunciou com antecedência sobre uma possível contaminação do Ribeirão do Onça em caso de rompimento da barragem Forquilha I, em Ouro Preto.

O manancial é afluente do Rio das Velhas, responsável pelo abastecimento de grande parte da população de BH e de municípios da Grande BH. Segundo estudo apresentado pela empresa, o Onça seria atingido nos bairros Beija-Flor, na região Nordeste de BH, e Maria Tereza, na região Norte. O aumento no volume da água ainda resultaria na inundação de 248 casas. A mineradora informou que esses bairros estão na chamada zona de segurança secundária (ZSS) do Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração (PAEBM).

E como a capital fica a 120 quilômetros da barragem Forquilha I, o rejeito levaria 11h24 para atingir a comunidade de Beija Flor. O barramento em Ouro Preto foi elevado ao nível 3, que significa risco eminente de rompimento em 28 de março. Entretanto, segundo os subcomitês, as informações só foram repassadas a sociedade civil duas semanas atrás, quando a Defesa Civil de BH realizou um simulado nos dois bairros para treinar a população em como agir caso a estrutura da Vale se rompa em Ouro Preto

“Estamos falando de morte da biodiversidade e fomos os últimos a saber. Infelizmente vai acontecer com o Onça o que aconteceu com o Rio Paraopeba, o Rio Doce”, explicou Eric Machado, coordenador do subcomitê da bacia do Ribeirão do Onça. Ambientalista do subcomitê da Bacia do Ribeirão Arrudas, Jeanine Oliveira classificou a situação como catastrófica. "Estamos reféns de uma série de estragos. Se estoura alguma barragem e contamina o Rio das Velhas a situação é a pior possível", relata.

Jeanine demonstrou preocupação com contaminação do Ribeirão Onça e Rio das Velhas

Integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Barragens na Câmara Municipal, a vereadora Bella Gonçalves endossou o discurso de falta de transparência e preocupação ambiental. A parlamentar ainda reforçou que, além do Ribeirão Onça, o rompimento da barragem Forquilha I pode afetar o Rio das Velhas, impactando no abastecimento de água da capital mineira e região metropolitana.

“A perda de um rio é inestimável e há um desencontro de informações sobre a estabilidade das barragens administradas pela Vale. Em Forquilha I, por exemplo, o rompimento vai afetar outras barragens e o abastecimento de água em BH”, comentou Gonçalves. A reportagem procurou a Vale, que não se pronunciou até a publicação desta matéria.