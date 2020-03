A companhia responsável pela operação da rodovia Fernão Dias, a Arteris S/A, anunciou uma importante medida para auxiliar no combate ao coronavírus. Responsável pela BR-381, a Arteris divulga, desde a última terça-feira (17), um boletim diário com serviços disponíveis para caminhoneiros em postos de gasolina localizados na estrada.

A Arteris informa que 103 postos de combustíveis operam normalmente desde a última segunda-feira e são alternativas para os motoristas na rodovia. Ainda de acordo com a companhia, 64 desses estabelecimentos oferecem serviços de refeição, área de descanso, banheiros para banho, e atendimento para manutenção dos veículos, como borracharia, por exemplo.

Em relação às refeições, os funcionários dos restaurantes estão orientados a informar que após cada pessoa se servir, deverá dirigir-se ao próprio veículo para consumir o alimento. Tudo para evitar aglomeração dentro do estabelecimento.

Confirma a lista de postos em operação na BR-381

Confira a lista de postos em operação:

Contagem (MG)

Posto Paulista – Endereço: km 478,4 da pista sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível e Refeição até às 22h e borracharia 24h

Posto Petroliva – Endereço: km 478,6 da pista Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível até às 22h.

Posto Estradão – Endereço: km 478,8 da pista Sul (Sentido São Paulo). Serviços: Combustível e Refeição até às 22h, vestiário com chuveiro.

Posto km 480 – Endereço: km 480 da pista sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, Refeição até às 22h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 481 – Endereço: km 481 da pista sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h.

Posto km 482 – Endereço: km 482 da pista sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível e Refeição até às 22h.

Posto Turim – Endereço: km 482 da pista Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e Refeição até às 22h, área de descanso e vestiário com chuveiro 24h, lavação de veículos 24h, eletricista e borracharia até às 22h.

Posto km 480,2 – Endereço: km 482,2 da pista sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, Refeição até às 22h, área de descaso para veículos pequenos.

Betim (MG)

Posto Pentágono – Endereço: km 485 da pista Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, Refeição até às 22h, área para descanso, vestiário com chuveiro e borracharia até às 22h.

Posto km 487 – Endereço: km 487 da pista Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível e refeição até às 22h, área para descanso, vestiário com chuveiro, lavação de veículos 24h e borracharia até às 22h.

Posto km 490 – Endereço: km 490 da pista Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, área para descanso, vestiário com chuveiro e borracharia até às 22h

Posto Urano – Endereço: km 490 da pista Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível até às 22h.

Posto km 492,6 – Endereço: km 492,6 da pista Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto do Trevo – Endereço: km 494 da pista Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível, borracharia e refeição até às 22h.

Posto da Curva – Endereço: km 497 da pista Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, área para descanso e vestiário com chuveiro e borracharia até às 22h.

São Joaquim de Bicas (MG)

Posto km 507 – Endereço km 507 da pista sentido norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição até às 22h e área para descanso.

Igarapé (MG)

Restaurante km 510 – Endereço km 510 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Refeição 24h, área de descanso e vestiário com chuveiro.

Restaurante km 510 – Endereço km 510 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Refeição até às 22h, eletricista 24h, área de descanso e vestiário com chuveiro.

Mecânica e restaurante km 510 – Endereço km 510 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Refeição até às 22h, serviço mecânico 24h, área de descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 512 – Endereço km 512 da pista sentido norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível até às 21h, lavação de veículos 24h, borracharia até às 17h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Restaurante km 512 – Endereço km 512 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível até às 22h, área de descanso e vestiário com chuveiro.

Itatiaiuçu (MG)

Posto Paradão 57 – Endereço km 534 da pista sentido sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, serviço mecânico até às 18h, área de descanso e vestiário com chuveiro.

Rio Manso (MG)

Posto Vale Verde – Endereço km 547 da pista sentido sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, área de descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Vale Verde – Endereço km 547 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, área de descanso e vestiário com chuveiro.

Itaguara (MG)

Posto Labareda – Endereço km 562,7 da pista sentido norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, Refeição até 22h, borracharia até às 18h, área de descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Alvorada da Serra – Endereço km 564,5 da pista sentido norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, Refeição até 22h, borracharia até às 18h, área de descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Itaguara – Endereço km 564,5 da pista sentido sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, Refeição até 22h, borracharia até às 18h, área de descanso e vestiário com chuveiro.

Carmópolis de Minas (MG)

Posto Sol Nascente – Endereço km 587 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, Refeição até às 20h, borracharia até às 18h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Posto Carmópolis – Endereço km 589 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, Refeição até às 20h, borracharia até às 18h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Posto Pampeiro – Endereço km 589 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, Refeição até às 20h, borracharia até às 18h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Posto Petroliva II – Endereço km 594 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, Refeição até às 20h, borracharia até às 18h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Oliveira (MG)

Posto Dom Pedro – Endereço km 610 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, Refeição até às 20h, borracharia até às 18h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Posto km 611 – Endereço km 611 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, Refeição até às 23h, borracharia até às 18h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Posto km 612- Endereço km 612 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, Refeição até às 24h, Serviço mecânico até às 18h, borracharia até às 18h, borracharia 24h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Posto Juá II – Endereço km 617 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, borracharia 24h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Posto Petroliva II – Endereço km 618 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, lavação de veículos até às 18h, serviço mecânico até às 18h, borracharia 24h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Perdões (MG)

Posto Tartaria – Endereço km 637 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, serviço mecânico até às 18h, borracharia 24h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Oficina Mecânica – Endereço km 649 da pista sentido sul (sentido São Paulo). Serviços: Serviço mecânico até às 18h, borracharia até às 22h e área para descanso.

Posto 358 – Endereço km 667 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível até às 22h.

Posto km 675 – Endereço km 675 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível até às 22h.

Posto km 676 – Endereço km 676 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível até às 22h.

Restaurante km 677 – Endereço km 677 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Refeição até às 16h.

Posto Crosvile – Endereço km 677,6 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível até às 22h.

Posto 358 – Endereço km 683 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h e área para descanso.

Lavras (MG)

Posto 358 – Endereço km 685 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 19h, borracharia até às 19h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Castelo – Endereço km 685 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Sandrelle I – Endereço km 691 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, borracharia até às 19h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Sandrelle II – Endereço km 692 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 19h, borracharia até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Garitão – Endereço km 702 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, borracharia até às 21h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Campanha (MG)

Posto km 767,5 – Endereço km 767,5 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 19h, refeição até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Lukinha – Endereço km 774,9 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Alvorada – Endereço km 774,9 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto ServSul – Endereço km 777 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

São Gonçalo do Sapucaí (MG)

Posto Gauchão – Endereço km 789,9 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível até às 22h.

Posto Pinheirinho – Endereço km 793 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Capixaba – Endereço km 796 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, borracharia até às 18h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Pouso Alegre (MG)

Posto Fernandão – Endereço km 850 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, borracharia até às 18h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Cruz Alta – Endereço km 867 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, borracharia até às 18h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Dom Pedro – Endereço km 868 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 18h, borracharia até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Dom Pedro – Endereço km 871 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 23h, serviço mecânico até às 17h, borracharia até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro até às 22h.

Posto JK – Endereço km 874 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Estiva (MG)

Posto Dom Pedro – Endereço km 880 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 882 – Endereço km 882 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Gruta – Endereço km 882,6 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 14h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Cambuí (MG)

Posto Beira Rio – Endereço km 885 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 20h e borracharia 18h.

Posto km 887 – Endereço km 887 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 22h, área de descanso e vestiário com banheiro.

Posto km 888 – Endereço km 888 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição 16h, área de descanso e vestiário com banheiro.

Posto Tatita – Endereço km 897 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h e borracharia até às 17h.

Posto km 899 – Endereço km 899 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, e borracharia até às 17h.

Camanducaia (MG)

Posto Euronav – Endereço km 910 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 922 – Endereço km 922 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Itapeva (MG)

Posto Paulinho – Endereço km 925 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 928 – Endereço km 928 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 930,5 – Endereço km 930,5 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Falcão – Endereço km 931 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, serviço mecânico até às 17h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Extrema (MG)

Posto Gruta – Endereço km 949 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Fronteira – Endereço km 949,7 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h, serviço mecânico até às 18h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Atibaia (SP)

Posto Brasil Grill – Endereço km 26 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro até às 22h.

Posto Dom Pedro – Endereço km 28 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h, serviço mecânico até às 18h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Frango Assado – Endereço km 29,5 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Gígio – Endereço km 30 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h, serviço mecânico até às 18h, borracharia até às 22h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 38 – Endereço km 38 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição até às 20h.

Posto km 39 – Endereço km 39 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h e área para descanso.

Posto Ultramarino – Endereço km 40,3 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, borracharia até às 22h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Mairiporã (SP)

Posto km 61,5 – Endereço km 61,5 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, Serviço mecânico 24h, borracharia até às 22h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Guarulhos (SP)

Posto km 87 Sul – Endereço km 87 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, borracharia até às 22h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

