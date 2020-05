Moradores carentes de vilas e favelas de Belo Horizonte começaram a receber nesta quinta-feira (14), gratuitamente, máscaras de proteção artesanais contra o novo coronavírus. De acordo com a prefeitura, nesta primeira fase serão entregues 30 mil equipamentos de segurança. Há pouco mais de um mês, o executivo anunciou que distribuiria 1,5 milhão de máscaras para essa parcela da população.

A entrega está sendo realizada por agentes da Guarda Municipal, que percorrem as imediações dos aglomerados da capital. "Após alinhamento com a Secretaria Municipal de Saúde, ficou definido que as máscaras serão distribuídas pelos guardas durante rondas preventivas", explicou a PBH.

Para evitar aglomeração, os agentes foram orientados a repassar as máscaras quando virem algum morador sem o equipamento de segurança. "A ação educativa pretende conscientizar as pessoas que estão circulando em vias públicas sem a proteção. A entrega poderá acontecer também em estações do BHBus quando o guarda identificar um cidadão sem máscara", disse a prefeitura.

O órgão não deu previsão de quando as demais máscaras anunciadas serão distribuídas.