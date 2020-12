A Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE) está com vagas abertas para contratação de quatro profissionais. Os cargos, disponíveis pelo Transforma Minas, são para gerenciamento de equipes da auditoria-geral, com salários que vão de R$ 4.455 até R$ 6.600. As inscrições seguem até o próximo dia 8 de janeiro através do site.

Os candidatos serão avaliados em um processo seletivo, por meio de etapas como análise curricular, teste de perfil e entrevistas com especialistas.

Três vagas disponíveis são para os cargos de direção central de Auditoria de Gestão de Riscos, de Fiscalização de Contas e de Fiscalização de Contratações. Ambos têm remuneração de R$ 4.455 e carga horária de sete horas diárias, com dedicação exclusiva.

A quarta vaga é direcionada ao cargo de superintendente central de Fiscalização de Concessões, Estatais e Obras, com salário de R$ 6.600. A carga horária também é de sete horas diárias, com dedicação exclusiva.

Segundo a auditora-geral do Estado, Luciana Cássia Nogueira, os novos gestores terão a oportunidade de executar funções que contribuirão para a melhoria da aplicação dos recursos públicos e “terão grande impacto positivo na vida direta das pessoas, prevenindo a corrupção e garantindo serviços de melhor qualidade para todos”, afirmou.

Os profissionais terão a responsabilidade de cumprir ações de promoção da integridade e aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência da gestão pública, com participação social, da prevenção e do combate à corrupção, monitorando a qualidade dos gastos públicos, o equilíbrio fiscal e a efetividade das políticas públicas.

Sobre o Transforma Minas

O Programa Transforma Minas é uma iniciativa do governo do estado para aperfeiçoar o modelo de atração, seleção e desenvolvimento de profissionais para a administração pública do Estado. O objetivo da iniciativa é assegurar que os profissionais do governo estejam aptos a enfrentar os grandes desafios que um estado com mais de 20 milhões de habitantes possui.

As seleções são realizadas por mérito, com base em um processo justo e aberto, por meio da divulgação pública de todas as oportunidades e etapas, além da possibilidade de participação de profissionais de todos os setores, desde servidores públicos até profissionais da iniciativa privada ou do terceiro setor.

* Com informações da Agência Minas

Leia mais:

Câmara Municipal de Belo Horizonte devolve à prefeitura R$ 60 milhões economizados em 2020

DER-MG restringe tráfego de veículos pesados nas rodovias durante os feriados de fim de ano

Às vésperas do Natal, Minas bate recorde de contaminações por Covid-19 em 24h