A partir da próxima semana, a convocação para vacinação contra a Covid-19 em Belo Horizonte será feita pelo intervalo entre doses, e não mais pela idade, conforme explicou o secretário de saúde Jackson Machado durante coletiva na manhã desta sexta-feira (10).

Segundo ele, a capital avança no processo de imunização da população, mas ainda é importante manter as medidas de isolamento social, principalmente durante as comemorações de fim de ano e Carnaval.

"Tanto a secretaria como o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 não recomendam as aglomerações", explicou, enfatizando que a capital está preparada para avançar no processo de imunização, para que os belo-horizontinos voltem à rotina. "A Secretaria de Saúde tem, inclusive, estrutura para vacinar até mesmo as crianças abaixo de 12 anos. Esse avanço agora só depende do envio de doses pelo Governo Federal", afirma.

Ômicron

Jackson Machado explicou que a secretaria acompanha a evolução da variante do coronavírus Ômicron. "Essa variante causa quadros clínicos menos graves, então a expectativa é de menor impacto epidemiológico em BH", afirmou.

Janssen

Perguntado sobre a sequência de vacinação com a Janssen, aplicada em dose única, o secretário citou ainda a dependência de repasse do Estado. "A vacina da Janssen protege por tempo limitado, por isso recomendados uma nova dose. Entretanto, a cidade ainda não tem essas doses, mas sei que Minas Gerais recebeu e agora esperamos pelo repasse".

Passaporte da vacina

O secretário comentou que vê com bons olhos a questão do "passaporte da vacina", apesar da prefeitura não ter adotado o esquema. "Do ponto de vista da Saúde, é fundamental. Se Manaus tivesse sido isolada, o vírus não teria se espalhado daquela forma. É uma medida sanitária básica", salientou.

Ataque hacker

Machado ainda comentou sobre os problemas envolvendo o aplicativo Conecte SUS, que ficou fora do ar após ataque de hackers nesta semana.

"A prefeitura já estuda tem um aplicativo próprio, onde todo mundo vai poder consultar os dados unificados em uma só plataforma. A conversa já está em andamento com a Prodabel, mas ainda não existe prazo", explicou.

