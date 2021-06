Que os aplicativos de mensagens e as redes sociais passaram a integrar a rede de comunicação entre as pessoas não é novidade para ninguém. O problema é que essas formas de interação estão cheias de notícias falsas, as chamadas Fake News.

Várias pesquisas apontam que o Brasil é um dos países que mais veiculam notícias falsas por essas duas vias. Em 2019 foram mais de 9 bilhões de cliques em Fake News no país, de acordo com a pesquisa do Decode Pulse, divulgada no ano passado.

As notícias falsas acabam circulando com muita rapidez, assim como um vírus em uma pandemia, isso porque a maioria das pessoas não se preocupa em checar se o conteúdo dos links ou das notícias recebidas é falso.

A gestora de Comunicação, coordenadora dos cursos de Jornalismo e Publicidade das Faculdades Promove e curadora da TV Promove, Cássia Torres de Carvalho, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os perigos das Fake News, nesta quarta-feira (23), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.