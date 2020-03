Todas as agências da Copasa estarão fechadas, por tempo indeterminado, a partir desta segunda-feira (23). De acordo com o órgão, a medida tem como objetivo desestimular a aglomeração de pessoas nos locais de atendimento e, consequentemente, evitar o contágio pelo coronavírus.



O atendimento aos clientes será feito, exclusivamente, pelos canais de comunicação da empresa que são: o call center, no número de telefone “115”, e Agência Virtual no site www.copasa.com.br.



O Aplicativo Copasa Digital, disponível para IOS ou Android, também será utilizado, preferencialmente para situações de emergência, como: falta de água, vazamento de água ou esgoto, qualidade da água, religação ou solicitação de caminhão-pipa.



Números



De acordo com o balanço divulgado nesse sábado (21) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 55 pessoas estão infectadas com o novo coronavírus em Minas. Em Belo Horizonte, são 30 casos confirmados. A maior parte dos doentes, segundo a secretaria, tem entre 30 e 59 anos, representando 69,2% dos casos.