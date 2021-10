Moradores de Betim, Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, deverão ficar atentos com a torneira neste domingo (10). A Copasa emitiu nota em que informa que foi necessário interromper de forma emergencial o abastecimento nos municípios.

A companhia de abastecimento apenas informa que se trata de uma manutenção. No entanto, não dá detalhes sobre o procedimento. Ainda segundo a Copasa, o abastecimento ser normalizado ainda neste domingo. Confira a lista de bairros afetados por município:

Betim

Alto Das Flores, Conj. Jalila Conceição Pedrosa, Conjunto Hab. Celso Pedrosa, Cruzeiro do Sul, Dom Bosco, Duque de Caxias, Espírito Santo, Granja Verde, Icaivera, Imbiruçu, Itacolomi, Jardim Brasília, Jardim das Alterosas I Seção, Jardim Das Alterosas II Seção, Niterói, Parque das Acácias, Parque das Indústrias, Recreio dos Caiçaras, Santa Cruz, São Caetano, São Cristóvão, São Luiz, Senhora De Fátima, Vargem das Flores, Vila Cristina, Vila das Flores, Vila Universal.

Contagem

Alvorada, Arcádia, Beija Flor, Bernardo Monteiro, Betânia, Bitácula Ou 40 Alqueires, Buganville, Camilo Alves, Canadá, Central Parque, Centro, Chácara São Geraldo, Chácaras Campo Alegre, Chácaras Contagem, Chácaras Del Rey, Chácaras Solar do Madeira, Colonial, Condomínio Estância San Remo, Condomínio Vila do Lago, Conj. Hab. Campo Alto, Conj. Hab. Fonte Grande, Conj. Hab. São Caetano, Conjunto Perobas, Darci Ribeiro, Dos Funcionários, Estância do Hibisco, Estância Silveira, Estâncias Imperiais, Europa, Fazenda da Tapera, Fonte Grande, Granja Ouro Branco, Granja Vista Alegre, Icaivera, Industrial São Luiz, Jardim Vera Cruz, Linda Vista, Lúcio de Abreu, Maria da Conceição, Nazaré, Nascentes Imperiais, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Do Carmo, Nova Contagem, Olinda, Petrolândia, Praia, Quintas Coloniais, Quintas do Jacuba, Recanto Da Mata, Retiro, Santa Filomena, Santa Helena, Santa Luzia, Santa Terezinha, São Gonçalo, Sapucaias, Sapucaias II, Sapucaias III, Sítios Rurais Jardim Recreio, Três Barras, Tropical, Tupã, Vila Belém, Vila Beneves, Vila Estaleiro, Vila Ipê Amarelo, Vila Nova Esperança, Vila Panamá, Vila Renascer, Vila Riachinho.

Esmeraldas

Fernão Dias, Monte Sinai, Novo Retiro, Recanto da Mata, Recanto Verde, Recanto Verde 2, Recreio do Retiro, Recreio do Riachinho, Retiro, Serra Verde, Vila Itália, Vila Universal.

Ribeirão das Neves

Alterosa, Jardim Verona, Maria Helena, Veneza.

Leia Mais:

Homem morre de mal súbito ao tentar assaltar padaria em BH

Falta de atividade física custa R$ 300 milhões ao SUS só com internações