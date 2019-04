A Copasa vai realizar diversas obras de manutenção em redes de esgoto durante o feriadão de Semana Santa. Trechos das pistas nas ruas onde haverá interveções serão interditadas e devidamente sinalizadas pela Companhia, com apoio da BHTrans.

Uma dessas obras impactará o transporte público. Por causa de uma obra da Copasa na avenida Cristiano Machado com rua Jacuí, ao lado do Minas Casa, e na esquina das ruas Silveira e Geraldo Faria de Souza, nesta sexta-feira (19), das 8h às 18h, haverá desvio de ônibus na pista do MOVE. As obras serão realizadas no canteiro central da avenida Cristiano Machado. Haverá fechamento da faixa da esquerda sentido bairro na esquina da rua Jacuí e da faixa da esquerda sentido centro na rua Silveira.

Confira os endereços das outras obras:

Quinta-Feira (18)

Rua Dos Carijós, 245 , no Centro, manutenção em rede de esgoto;

Rua Laguna, 20, bairro Conjunto Taquaril, manutenção na rede de esgoto;

Rua Itaipu, 1131, bairro Vera Cruz, manutenção na ligação de esgoto;

Rua União, 130, bairro Conjunto Taquaril, construção de PL;

Avenida Olegário Maciel, 1449, bairro Lourdes, construção de PL.

Sexta-Feira (19)

Avenida Olegário Maciel, 197, no Centro, manutenção na rede de esgoto;

Rua do Ouro, 570, bairro Serra, manutenção na rede de esgoto;

Rua Carangola, 355, bairro Santo Antônio, manutenção na ligação de esgoto e no PV.

Sábado (20)

Avenida Prudente de Morais, 47 e 1565, bairro Santo Antônio, manutenção na ligação de esgoto;

Rua Professor Arduíno Bolivar, 203, bairro Santo Antônio, manutenção na ligação de esgoto.

Domingo (21)

Rua São Paulo, 859 e 885, no Centro, manutenção em PV;

Rua São Paulo,885, bairro Centro, manutenção em PV;

Rua Major Lopes, 613, no bairro São Pedro, mudança de ligação de esgoto;

Avenida Augusto de lima, 1096, barro preto, manutenção em ligação de esgoto.