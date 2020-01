Algumas ruas e avenidas importantes de Belo Hoirzonte sofrerão, neste domingo (5), intervenções da Copasa, com obras de manutenção das redes de esogoto. O trânsito de veículos será parcialmente impedido.

Haverá interdições na avenida Raja Gabaglia, no bairro Luxemburgo, na altura do número 959, e avenida do Contorno, no Coração de Jesus, próximo ao número 5919.

Em Lourdes, a rua Fernandes Tourinho, na altura do númro 818, também receberá obras de manutenção. A empresa recomenda cautela aos motoristas e pedestres ao transitarem nestas regiões.

Veja abaixo a lista das ruas que sofrerão intervenções neste domingo:

Avenida Do Contorno, 5919, no bairro Coração de Jesus, manutenção em PV;

Rua Fernandes Tourinho, 818, no bairro de Lourdes, manutenção em rede de esgoto;

Rua Três Corações, 420, no bairro Calafate, manutenção em rede de esgoto;

Rua Jornalista João Bosco, 646, no bairro Nova Cintra, manutenção em PV;

Rua Ubiratá, 135, no bairro Dom Cabral, manutenção em ligação de esgoto.