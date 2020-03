A Polícia Rodoviária Federal (PRF) decidiu restringir o uso de bafômetro por conta da possibilidade de contaminação do coronavírus. O aparelho só deverá ser utilizado pelos agentes quando o motorista apresentar sinais de embriaguez ou quando se envolver em um acidente grave.

O objetivo da medida é evitar o contágio da doença com as gotículas que são expelidas pela boca quando o motorista sopra o aparelho etilômetro. Apesar da restrição, a fiscalização da PRF seguirá intensa nas rodovias de Minas Gerais.



Como medida preventiva, os agentes da PRF também deverão usar máscaras cirúrgicas e luvas durante as fiscalizações.

Números

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a pandemia do novo coronavírus fez, pelo menos, 19 vítimas em Minas Gerais e os casos sob investigação somam 703.



No Brasil, conforme o Ministério da Saúde, são 291 casos confirmados e 8.819 suspeitos. No mundo, a pandemia superou a barreira de 6 mil mortes e 160 mil infectados.