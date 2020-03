Por conta da propagação do coronavirus, a Prefeitura de Belo Horizonte abriu um processo seletivo para contratar profissionais da saúde. Os selecionados deverão atuar nas diversas unidades da Rede Municipal de Saúde da cidade.



A carga-horária varia entre 12h a 40h semanais e a remuneração pode chegar a RS 15 mil. A contratação é por tempo determinado, e os currículos vão alimentar um banco de dados que é consultado sob demanda. Não existe um número de vagas específico para cada área.



Os interessados devem acessar o site da Prefeitura de Belo Horizonte para realização do cadastro no Banco de Currículos.



A prefeitura de Belo Horizonte decretou estado de emergência em saúde pública em razão da epidemia de coronavírus no Brasil. O número de casos confirmados para doença na capital mineira subiu para 10 nesta quarta-feira (18), de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES).



Em Minas, as notificações positivas chegaram a 19 e os casos sob investigação somam 703. Outros 88 pessoas foram testadas e seus quadros clínicos foram descartados para a doença Covid-19.