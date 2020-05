Só no período entre as 19h e as 22h30 desse sábado (9), a Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fechou 12 bares devido ao descumprimento de normas sanitárias, aglomeração e falta do uso de máscara. A ação é realizada para combater a proliferação da Covid-19, doença que já matou 121 pessoas no Estado e deixa outras 3.320 doentes.

Conforme a Procuradoria-Geral do Município, os estabelecimentos fechados ficam nos bairros Capelinha, Alvorada, São Caetano, Angola, Cachoeira, Laranjeiras, Parque das Indústrias e Filadélfia. A prefeitura não informou se houve aplicação de multas.

Como forma de frear as irregularidades, a prefeitura informou que, até a última quinta-feira (7), 52 restaurantes e 300 templos religiosos foram procurados e assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta com o poder público municipal. O documento, segundo a prefeitura, é uma afirmação de compromisso de cumprimento das medidas de prevenção.

"A Prefeitura Municipal de Betim reforça que as denuncias sobre estabelecimentos funcionando ilegalmente devem ser feitas na Ouvidoria Municipal, por meio dos telefones 3512-3453 e 3512-3315 ou pelo e-mail faleouvidoria@betim.mg.gov.br", informou, em nota.