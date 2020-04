A Viação Presidente, responsável pelo ônibus vindo de Caratinga, na Zona da Mata, que foi impedido de entrar em Belo Horizonte na última quarta-feira (8), suspendeu, por tempo ineterminado, todas as viagens com destino à capital a partir desta sexta-feira (10).

Em uma rede social a empresa avisa que a medida "é por tempo indetermindo até segunda ordem".

O ônibus foi arrado por agentes da BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar quando passava pela avenida Antônio Carlos, sob o viaduto São Francisco, na Região da Pampulha, em BH. O bloqueio foi motivado por decreto do prefeito Alexandre Kalil que determina a proibição da circulação no município de transporte público coletivo vindo de municípios que afrouxaram as medidas de isolamento social em meio à pandemia de coronavírus.

A empresa, que atende principalmente a região do Vale do Aço e exclusivamente as cidades de Caratinga, Ubaporanga, Inhapim, Iapu, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóte, informu que os clientes que podem remarcar a passagem dentro de 12 meses da data da compra. O contato de atendimento é (31) 99801-5475 ou atendimento@viacaopresidente.com.br.