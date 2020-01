O resultado do exame que pode confirmar se uma estudante mineira foi infectada pelo coronavírus deve ficar pronto amanhã. A previsão foi dada pelo Ministério da Saúde, que ontem anunciou investigar nove casos suspeitos da doença no país. São três em São Paulo, dois em Santa Catarina e um em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará. A partir de agora, um boletim epidemiológico da doença será emitido diariamente.



A jovem está internada no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. Se ela, de fato, estiver com a enfermidade, o nível de alerta no Brasil subirá para de Emergência de Saúde Pública Nacional, quando há a possibilidade de o vírus já estar em circulação no país.



Até o momento, 33 notificações foram feitas às autoridades, mas 24 foram descartadas por não se enquadrarem nos requisitos da Organização Mundial de Saúde (OMS). São considerados suspeitos os pacientes que estiveram na China nos últimos 14 dias e apresentaram quadro de tosse e febre ao retornarem ao Brasil.



A estudante mineira, segundo o ministério, viajou para a cidade de Wuhan no período de 29 de agosto de 2019 a 24 de janeiro deste ano. A jovem está em observação e o estado dela é estável.



Monitoramento



Familiares, amigos e profissionais da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Centro-Sul, em Belo Horizonte, que tiveram contato com a jovem são monitorados. As autoridades do Estado afirmam não haver motivo para alarde.



Havendo sintomas da pneumonia atípica surgida na China, a pessoa será colocada em isolamento. A partir daí, será submetida a exames para checar, num primeiro momento, se o que ela tem é influenza ou outra gripe. Caso o teste não acuse essa possibilidade, é feito o rastreamento para coronavírus.



No mundo atualmente, 6.065 casos de coronavírus foram confirmados em todo o mundo. Desses, 5.997 somente na China, onde 132 pessoas já morreram. Não houve ainda nenhum óbito em outros países.



Diante da epidemia que tem se espalhado rapidamente, as autoridades brasileiras recomendam evitar viagens ao país asiático. O destino só deve ser considerado havendo bastante necessidade.



Ontem, o governo federal também orientou as empresas a realizar reuniões on-line, e não presenciais, com pessoas que sejam da China.



Diante do cenário, o Ministério da Saúde garantiu estar preparado. “Temos laboratórios qualificados para os testes, capazes de olhar para eventos do passado como experiência para lidar com esse contexto epidemiológico. Temos total capacidade de responder à situação”, afirmou o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira.





