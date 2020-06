Três meses após a chegada do novo coronavírus em Belo Horizonte, a cidade confirma mortes pela doença em 52 bairros. O levantamento da prefeitura - com dados registrados até o último dia 10, quando a metrópole estava com 62 óbitos - mostra que a Covid-19 avança rapidamente.

Até o último dia 29, eram 39 bairros com registros de mortes. Ou seja, em menos de duas semanas, a doença se alastrou por mais 13 bairros.

Conforme o balanço, Alto Vera Cruz e Pompeia, ambos na região Leste, lideram as ocorrências com três óbitos cada. Outros seis bairros tiveram duas mortes atestadas: Barro Preto, Carlos Prates, Estrela do Oriente, Itaipu, Santa Efigênia e São Gabriel.

Vale lembrar que o boletim mais atualizado, divulgado pelo Estado nesta quarta-feira (17), já confirma 83 óbitos em BH. Um novo levantamento está previsto para esta quinta (18). E, nesta sexta (19), a PBH decide se avança com a flexibilização do comércio na cidade. O aumento dos casos de Covid é um dos fatores que serão observados para dar o aval ou barrar novas atividades econômicas.

Veja abaixo a lista de mortes por bairros: