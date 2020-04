O Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG) informou, nesta segunda-feira (6), que obteve ganho favorável na Justiça do Trabalho para que hospitais da rede privada forneçam, em 72 horas, equipamentos de proteção individual (EPI's) a esses profissionais, sob pena de multa em caso de descumprimento. Uma ação semelhante está correndo para que os centros médicos públicos também cumpram a obrigação.

De acordo com o Sinmed-MG, a justiça entendeu pela necessidade urgente de que as instituições particulares cedam máscaras N95 ou PFF2, luvas, capotes descartáveis, aventais, óculos e demais equipamentos necessários aos médicos de seus quadros, até quarta-feira (8). Além disso, os hospitais devem fiscalizar a utilização desses EPI's em conformidade com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), sob a pena de multa diária de R$ 1 mil por trabalhador prejudicado.

Por essa razão, o sindicato orienta que os médicos exijam os equipamentos e, em caso de descumprimento da determinação judicial, acionem imediatamente o Sinmed-MG pelo WhatsApp (31) 99302-0097; telefone (31) 3241-2811 ou e-mail denuncia@sinmedmg.org.br.

Em nota, a Central dos Hospitais - entidade que reúne o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do Estado de Minas Gerais (Sindhomg) e a Associacao de Hospitais de Minas Gerais (AHMG), informou que recebeu a liminar, mas necessita ser informada sobre como está a disponibilização de EPI's em cada hospital.

Segundo a entidade, há falta do equipamento em todo o mundo, mas os hospitais têm trabalhado "arduamente" para fornecer o material a todos os seus profissionais. Além disso, declarou que "está realizando uma compra conjunta de EPI's", envolvendo diversos centros médicos, no objetivo de tornar-se competitiva para a compra de fornecedores que requisitam "pedidos de grande volume".

"Reforçamos que, a busca pelos equipamentos gerou um movimento da Central dos Hospitais, que está realizando uma compra conjunta de EPI’s envolvendo vários hospitais, para facilitar o acesso à grandes vendedores que requisitam pedidos de grande volume, além de tentar criar uma lista de fornecedores parceiros e denunciar aqueles que estão se aproveitando do cenário para obterem lucros exorbitantes", informou.

A Central ainda recomendou que cada hospital avalie "a melhor estratégia" quanto à ação do Sinmed. Leia o texto na íntegra:

A Central dos Hospitais recebeu a liminar, oriunda do SINMED e iremos fazer a defesa do SINDHOMG, haja vista que não temos ingerência sobre os hospitais e clínicas de Minas Gerais.

No entanto, para podermos responder ao Ministério Público, é importante que cada hospital nos informe como está sendo a disponibilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), devido às mudanças ocorridas sobre o uso destes itens nos últimos dias.

É sabido por todos que mundialmente há falta de EPI’s, mas, obviamente, os cuidados com os profissionais está sendo objeto de árduo trabalho em todos os hospitais, preocupados em atender à demanda de EPI’s para todos os profissionais que as leis/normas assim o determinam.

Reforçamos que, a busca pelos equipamentos gerou um movimento da Central dos Hospitais, que está realizando uma compra conjunta de EPI’s envolvendo vários hospitais, para facilitar o acesso à grandes vendedores que requisitam pedidos de grande volume, além de tentar criar uma lista de fornecedores parceiros e denunciar aqueles que estão se aproveitando do cenário para obterem lucros exorbitantes.

Gentileza avaliarem junto ao setor jurídico da sua instituição a melhor estratégia para sua empresa quanto a esta ação do SINMED.

Rede pública

O Sinmed-MG informou que a ação civil pública aberta em favor dos médicos da rede pública ainda não obteve despacho judicial. A entidade alertou que continua aguardando e acompanhando o trâmite.

"Lembramos que nossas iniciativas visam lutar pela segurança e direitos dos médicos que estão na linha de frente no combate à Covid-19 e enfrentando riscos à saúde por não terem os equipamentos adequados para o atendimento aos pacientes suspeitos", declarou a entidade.

A reportagem procurou a Justiça do Trabalho para entender sobre o andamento do ação civil pública para médicos da rede pública e aguarda um retorno.

