Um laboratório particular de Belo Horizonte vai oferecer o serviço de drive-thru para coleta de exames para o diagnóstivo do coronavírus a partir da próxima segunda-feira (13). O exame custa R$ 350 e as pessoas serão atendidas dentro dos próprios carros, após agendamento.

Segundo o laboratório, uma equipe de quatro profissionais devidamente equipados vai se revezar a cada cliente atendido. Para evitar riscos de contaminação, os clientes não vão descer dos carros, nem mesmo para fazer o pagamento, que deverá ter sido feito previamente, por meio eletrônico.

O teste de diagnóstico da Covid-19 é do tipo RT-PCR, que utiliza biologia nuclear e é considerado padrão-ouro, sendo o único validado pelo Ministério da Saúde. A coleta, que dura cerca de 5 minutos, é feita com uso de seis cotonetes que retiram saliva e secreção nasal.

Mas, para contratar o serviço, o paciente deve apresentar a solicitação de um médico. As coletas serão feitas de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h30, e aos sábados, das 8h às 12h. Os resultados ficarão prontos em prazo de 24 a 72 horas.

Os testes serão feitos na unidade do Axial do Minas Shopping, que fica na avenida Cristiano Machado, 4000, no bairro União. O agendamento pode ser feito pelo site axialmg.com.br. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3237-1212.